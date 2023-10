illycaffè: presentata la nuova collezione a cura di Lee Ufan

illycaffè presenta la nuova illy Art Collection firmata Lee Ufan: un invito al dialogo rappresentato attraverso l'essenzialità

illycaffè presenta la nuova illy Art Collection firmata dall’artista e accademico Lee Ufan. Di origine coreana e residente in Giappone, Lee Ufan è uno dei fondatori dell’avanguardia Mono-Ha (Scuola delle cose), movimento artistico anticonformista fondato sullo studio della natura e dei materiali grezzi o lavorati dall’uomo, che si sviluppò a Tokyo alla fine degli Anni ’60. Lee riflette sui dualismi che poi esprime attraverso l’uso calibrato delle sue pennellate all’interno di uno spazio definito o lasciando dialogare gli elementi artificiali e naturali tra di loro. Attivo a livello internazionale, è considerato tra i più importanti artisti post-minimalisti dell’Asia.

La continua ricerca dell’essenzialità si riflette anche nei decori della sua ultima illy Art Collection che si richiama alla pittura riduzionista fatta di linee e pennellate fluide, dove anche il gesto assume un ruolo importante. Attraverso questi tratti l’artista esprime il suo concetto di incontro, quel momento nel tempo e nello spazio in cui il pennello incontra la tela. La superficie della tazzina illy Art Collection non viene dipinta totalmente, Lee Ufan conserva lo spazio necessario per fare nascere un legame tra la porcellana bianca e la sua creazione.

È anche il suo modo di invitarci a una riflessione sull’importanza della moderazione e della semplicità, un invito a prestare attenzione all’ambiente che ci circonda, a concentrarsi su ciò che Lee chiama “il mondo così com’è”. Tutta la sua arte è imbevuta di filosofia: la genesi di ogni opera è avvolta in lunghe fasi meditative di grande concentrazione, in un atto di creazione che è quasi più vicino alla performance, perché concepito dall’artista come un momento di incontro, una via privilegiata per ricercare e rivelare la realtà oltre l'apparenza.

Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè, ha dichiarato: “Siamo molto felici di avere realizzato questa illy Art Collection con Lee Ufan, un'artista che ci ha conquistato per la sua capacità di descrivere concetti complessi attraverso l’essenzialità dei tratti con il decoro di queste tazzine l’artista ha voluto offrirci idealmente lo spazio fisico e temporale da dedicare alle persone e all’ambiente che ci circonda, una pausa caffè da vivere con la semplicità che ci trasmette il suo pensiero artistico”.

“La pennellata con la quale ho decorato la illy Art Collection esprime le relazioni e la loro natura complessa, relazioni che dobbiamo riuscire a semplificare per coglierne la vera energia e potere. Connessioni che si creano anche grazie ad una tazzina di caffè e al rituale che ha costruito intorno alle relazioni umane, producendo momenti di incontro e di socializzazione vera”, ha aggiunto Lee Ufan.

La illy Art Collection firmata Lee Ufan sarà presentata in anteprima alla fiera d’arte contemporanea internazionale di Frieze London il prossimo 11 ottobre.