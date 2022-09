Image Building, nuovo advisor per la comunicazione di Banor

Image Building è il nuovo advisor di Banor per le attività di comunicazione

Image Building, società di consulenza in comunicazione fondata nel 1987 da Giuliana Paoletti, è stata scelta da Banor come advisor per le attività di comunicazione. Banor, con asset superiori a 10 miliardi di euro seguiti per conto dei propri clienti, è una delle maggiori società indipendenti di wealth e asset management in Italia.

La società, spiega la nota stampa, è specializzata nella gestione di capitali e nella consulenza su grandi patrimoni per investitori istituzionali, privati e famiglie imprenditoriali, attraverso una strategia di value e quality investing finalizzata all’accrescimento del capitale nel tempo. Banor può contare su oltre 150 professionisti attivi negli uffici di Milano, Torino, Roma, Londra e Monte-Carlo.