Imperial Brands Italia: nel 2023 utile operativo in crescita a € 3,8 milioni

Imperial Brands, gruppo britannico tra i più grandi produttori di tabacco al mondo, ha recentemente pubblicato i risultati finanziari del 2023 per il mercato italiano, sottolineando un notevole aumento dell'operating profit rispetto all'anno precedente. Questo significativo incremento è stato attribuito alla nuova strategia aziendale, che pone l'accento sui consumatori e sulla cultura delle performance, portando a un miglioramento sostanziale delle performance operative e finanziarie.

Tra gli elementi chiave della nuova strategia l'investimento nella categoria dei prodotti di nuova generazione, come le sigarette elettroniche e il tabacco scaldato. Questi prodotti - che il Gruppo distribuisce negli Stati Uniti e in più di 20 mercati europei - hanno registrato una rapida accelerazione delle vendite, contribuendo in modo significativo ai ricavi complessivi del Gruppo in Italia (più del 50% dei ricavi totali).

L'entrata nel mercato italiano è stata caratterizzata dal lancio di PULZE e PULZE 2.0, dispositivi di tabacco scaldato di nuova generazione. Entrambi i prodotti hanno suscitato un forte interesse tra i fumatori italiani alla ricerca di alternative di qualità, segnando un momento di svolta per l'azienda nel paese. Inoltre, in concomitanza con il lancio di PULZE 2.0, la filiale italiana ha adottato una nuova denominazione per allinearsi alle direttive globali del Gruppo, abbandonando il naming Imperial Tobacco.

Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia, ha dichiarato: “Il 2023 è stato l’anno del rilancio delle ambizioni di Imperial Brands in Italia, concentrato in due momenti: il rebranding della nostra Società e il lancio del nuovo Pulze 2.0. In particolare, i risultati di Pulze in questi 12 mesi sono stati davvero incoraggianti e siamo ottimisti che il mercato dei prodotti di nuova generazione possa continuare a crescere nei prossimi anni, sia in termini di volumi che di fatturato. Abbiamo nuovi progetti in cantiere e numerose novità da condividere con i nostri clienti e consumatori, fiduciosi di incontrare il loro favore con un’offerta ancora più completa e di qualità”.

Ma la crescita aziendale non è stata l'unica priorità per Imperial Brands Italia. La compagnia ha annunciato anche il lancio del suo nuovo piano di welfare aziendale, entrato in vigore a partire da aprile. Questo piano mira a creare un ambiente lavorativo in grado di promuovere il benessere percepito dei dipendenti, migliorando la retention interna e l'attraction esterna. Il piano di welfare si articola su quattro aree principali:

Benessere fisico: L’azienda offre ai propri dipendenti abbonamenti gratuiti alle palestre e alle strutture sportive - grazie anche alla collaborazione con Fitprime - promuovendo l'importanza di un corpo sano per menti più attive e produttive.

Benessere mentale: Dal punto di vista del benessere mentale, Imperial Brands si impegna a supportare i dipendenti attraverso sedute gratuite con professionisti qualificati di Unobravo, incoraggiando la consapevolezza e il raggiungimento del pieno potenziale.

Supporto sanitario: L’azienda garantisce accesso conveniente a cure mediche di qualità attraverso partnership con AON, offrendo sconti su prestazioni mediche e visite specialistiche in strutture specializzate in tutto il territorio nazionale.

Self Care: I dipendenti vengono incentivati a seguire uno stile di vita equilibrato attraverso sconti e convenzioni in una vasta gamma di settori al di fuori dell'ambiente lavorativo, anche grazie all’aiuto dalla piattaforma di Corporate Benefit.

Questo programma di welfare aziendale riflette i valori e gli obiettivi di Imperial Brands, che mira a costruire una comunità aziendale sana, energica e felice, soddisfacendo le diverse esigenze dei dipendenti e incoraggiandoli a prendersi la responsabilità del proprio benessere. Con la combinazione di una strategia di business incentrata sui consumatori e sulla performance, insieme a un impegno tangibile per i dipendenti, Imperial Brands Italia guarda al futuro con sicurezza, pronta a consolidare il proprio ruolo nel mercato italiano e a mantenere l'attenzione sul miglioramento continuo, tanto in ambito finanziario quanto nel benessere dei propri collaboratori.