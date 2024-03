Indonesia, Fincantieri sigla accordo da 1.18 mld per la fornitura di due PPA

Fincantieri e il Ministero della Difesa indonesiano firmano accordo da 1.18 miliardi per la fornitura di due Unità PPA

Fincantieri ha siglato un accordo per per la fornitura di due Unità PPA, per un valore di 1,18 miliardi di euro, con il Ministero della Difesa indonesiano. L'operazione si inserisce nell’ambito dei rapporti di collaborazione avviati dal Ministero della Difesa italiano. La PPA è altamente flessibile e ha un eccellente livello tecnologico, con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché da nave combattente di prima linea.

Il contratto è stato firmato da Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri, e dal Ministero della Difesa indonesiano, alla presenza di Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari. Le navi oggetto dell’ordine, originariamente destinate alla Marina Militare italiana, sono attualmente in costruzione e allestimento presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano.

L’interesse del Ministero della Difesa indonesiano per le Unità PPA nasce dalla Campagna navale in estremo oriente della Francesco Morosini, seconda nave della classe PPA della Marina Militare Italiana, che nel luglio del 2023 fece tappa anche in Indonesia. L’Operazione può innescare ulteriori sinergie in campo operativo, industriale e tecnologico tra i due Paesi. Le Unità potranno supportare l'Indonesia nel tutelare gli interessi nazionali e contribuire alla stabilità del delicato quadrante strategico dell'Indo-Pacifico.

Nell'ambito dell'Operazione, Fincantieri agirà quale prime contractor nei confronti del Ministero della Difesa indonesiano e coordinerà in particolare gli altri partner industriali, tra cui Leonardo, per gli adeguamenti del sistema di combattimento delle navi e la prestazione dei relativi servizi logistici. I relativi accordi saranno definiti nel rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate. L’efficacia del contratto è soggetta alle dovute autorizzazioni da parte delle competenti Istituzioni.

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri, ha dichiarato: “Questo contratto è una pietra miliare per lo sviluppo della partnership strategica tra il nostro Gruppo e l’Indonesia. Lo vediamo come la prima di altre importanti opportunità di collaborazione con il Ministero della Difesa indonesiano, in una logica di partnership a lungo termine grazie al supporto strutturale delle nostre Istituzioni, a partire dal Ministero della Difesa e dalla Marina Militare Italiana. Il Sud-Est asiatico è un’area centrale dal punto di vista geopolitico dove Fincantieri vuole rafforzare la sua presenza, come definito nel Piano Industriale”.