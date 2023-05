Industrie De Nora: Massimiliano Moi nominato Chief Financial Officer

Industrie De Nora, annunciata la nomina di Massimiliano Moi come nuovo Chief Financial Officer

Industrie De Nora, multinazionale italiana quotata sull’Euronext Milan specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell'industria dell’idrogeno verde, annuncia che con decorrenza 29 maggio 2023 Massimiliano Moi assumerà il ruolo di Chief Financial Officer di Industrie De Nora: avrà l’incarico di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, oltre a sviluppare e coordinare i processi di budgeting, controllo di gestione e dei sistemi informativi.

Moi ha maturato una più che trentennale esperienza internazionale in ambito consulenziale, finanziario e industriale, presso realtà di primaria importanza. Dopo una Laurea cum laude presso l’Università Bocconi, ha iniziato la propria carriera in Boston Consulting Group, con incarichi tra Milano e Chicago, e nei servizi bancari e finanziari tra Londra e Milano, prima di passare in Sapient Corporation. In seguito, ha rivestito ruoli di crescente responsabilità in Banca Intesa e Unicredit, per poi ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer in Eataly, dove ha contributo a raddoppiare il fatturato dell’azienda, e dal 2021 l’incarico di Chief Financial Officer in Technogym.

"È con piacere che diamo il benvenuto al nostro nuovo Chief Financial Officer. Con un’esperienza pluridecennale di successo nel financial management, Moi porta al nostro gruppo un grande bagaglio di competenze. Il suo pensiero strategico, le sue capacità analitiche e la sua leadership saranno preziosi nel guidare la nostra Società sul sentiero di crescita continua già intrapreso. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme a Massimiliano Moi per proseguire il nostro percorso di successo", commenta Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Industrie De Nora.

Nel solco della continuità aziendale, Moi sarà affiancato da Matteo Lodrini, che, come precedentemente annunciato al mercato, continuerà la sua esperienza in De Nora fino al 30 giugno 2023. Previa opportuna deliberazione degli organi competenti, Moi assumerà anche l’incarico di Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, ai sensi dell’articolo 154-bis TUF, attualmente attribuito sempre a Lodrini.