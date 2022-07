Intesa Sanpaolo: €10mln per la sostenibilità a Beauty&Business

Intesa Sanpaolo investe nei progetti di sostenibilità: € 10 milioni a Beauty & Business del Gruppo Alfaparf

Intesa Sanpaolo ha erogato di 10 milioni di euro per supportare i progetti di crescita sostenibile di Beauty & Business Spa, azienda del Gruppo Alfaparf che produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle e apparecchiature per l’estetica. L’intervento rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, il finanziamento S-Loan ESG di Intesa Sanpaolo è destinato al piano di sviluppo sostenibile dell’azienda che prevede sia l’incremento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e la compensazione delle emissioni di CO2 dell’energia proveniente da fonti fossili sia l’introduzione di programmi per promuovere la cultura della sostenibilità tra clienti e/o fornitori.

Intesa Sanpaolo pone al centro la promozione dello sviluppo di una economia sostenibile, favorendolo in particolare nelle PMI e riconoscendo la rilevanza degli investimenti per la conformità ai princìpi ESG. Grazie al finanziamento a medio-lungo termine S-Loan di Intesa Sanpaolo, le imprese possono contare su supporto finanziario per interventi verso una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e governance di impresa e su uno riconoscimento di sconto sul tasso del finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. L'impegno del Gruppo trova riscontro tra i principali indici di sostenibilità al mondo oltre ad essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le principali iniziative delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito. L’attenzione all’ambiente e all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande rilievo per una crescita sostenibile del Paese e sono considerati centrali nel Piano di Impresa 2022-2025.

Oltre agli S-Loan ESG e Climate Change l’offerta del Gruppo si è arricchita con gli S-Loan Diversity, Agribusiness, Turismo e con l’introduzione della garanzia Green SACE per l’80%. Entro il 2026, Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR approvato dalla Commissione Europea.

“La sostenibilità d’impresa è un valore fondante della nostra cultura aziendale ed un elemento chiave della strategia di sviluppo del Gruppo”, ha dichiarato Sandro Formento, Chief Financial Officer del Gruppo Alfaparf. “Il Gruppo è concretamente impegnato a dare il proprio contribuito per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, attraverso una serie di progetti ed azioni in campo ambientale, sociale, economico e di governance. Siamo orgogliosi dei risultati e dei riconoscimenti raggiunti, nel 2021 e nel 2022 ALFAPARF GROUP è stata inserita tra i Leader della Sostenibilità nel report elaborato da Il Sole 24 ORE in collaborazione con Statista, che sono per noi uno stimolo a fare sempre meglio. In quest’ottica il finanziamento S-Loan ESG di Intesa Sanpaolo è un importante strumento a supporto del nostro percorso di sostenibilità”.

“Siamo da sempre fortemente impegnati a supportare le PMI del territorio in uno sviluppo sostenibile e oggi ancora di più, accompagnandole nella necessaria transizione verso l’economia green, in piena linea con il nostro piano industriale 2022-2025 e con i pilastri del PNRR. Per individuarne i bandi più adatti ai nostri clienti, abbiamo recentemente predisposto una piattaforma digitale e gratuita sul nostro sito web”, ha dichiarato Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo. “Abbiamo erogato in Lombardia oltre 1 miliardo di euro per progetti di economia circolare e in S-Loan in favore di PMI che, come Beauty & Business Spa, sempre più si orientano verso obiettivi ESG, come la riduzione del proprio impatto ambientale e il miglioramento in ambito sociale e di governance. Cresce la consapevolezza, in un numero sempre maggiore di imprese, che essere green e condividerne l’orientamento conviene e consente sia un più agile accesso al credito sia un miglioramento dei livelli di competitività, di fatturato e di redditività.”