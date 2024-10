Intesa Sanpaolo al fianco di Casa Xenia per il progetto 'Officina dei Mestieri: Abilità per il Futuro'

Intesa Sanpaolo: inaugurato il nuovo orto in serra di Casa Xenia con il progetto 'Officina dei Mestieri: Abilità per il Futuro'

È stato inaugurato oggi a Possaccio il nuovo orto in serra di Casa Xenia, realizzato nell’ambito del progetto "Officina dei Mestieri: Abilità per il Futuro", promosso dalla Società Cooperativa Sociale Xenia con il sostegno di Intesa Sanpaolo, attraverso il programma Formula, in collaborazione con CESVI. L'iniziativa si pone l'obiettivo di offrire opportunità formative ai giovani più fragili della provincia di Verbania Cusio Ossola, preparandoli a un futuro più indipendente e autonomo grazie a percorsi specializzati in ristorazione e orticoltura.

Il progetto è stato finanziato grazie a una campagna di crowdfunding avviata da Intesa Sanpaolo sulla piattaforma For Funding, dedicata a iniziative di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Tra ottobre e dicembre 2023, la raccolta ha superato i 100.000 euro, grazie alle donazioni di privati cittadini, imprese e contributi del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Grazie ai fondi, i giovani seguiti dalla cooperativa hanno potuto partecipare a corsi di formazione professionale in ambito ristorativo e agricolo. Con il supporto di volontari ed esperti, hanno appreso competenze pratiche nella gestione di un bar, ristorante o pizzeria, cimentandosi in simulazioni di servizio, allestimento di pranzi e cene, e apprendendo ruoli specifici come barista, cameriere o pizzaiolo. Parallelamente, i ragazzi hanno curato un orto sociale, collaborando con gli studenti dell’Istituto di Agraria della provincia per migliorare la produzione agricola e acquisire conoscenze agro-alimentari.

Il progetto ha coinvolto 13 giovani adulti, affetti da diverse patologie fisiche o dello spettro autistico, già seguiti dall’équipe di Xenia. Ognuno di loro è stato accompagnato da un tutor che li ha supportati non solo nell'apprendimento delle competenze pratiche, ma anche nell'acquisire maggiore autonomia per affrontare il futuro lavorativo.

Sara Morandi, Presidente della Società Cooperativa Xenia, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Il lavoro è un diritto fondamentale e un elemento cruciale per i nostri beneficiari. Con questo progetto abbiamo voluto offrire loro opportunità di crescita professionale e personale, sviluppando competenze che potranno utilizzare in futuro".

Anche Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, ha espresso il suo orgoglio: "Il nostro impegno nel contrastare le diseguaglianze si estende anche ai piccoli territori, e siamo lieti di aver contribuito alla crescita di questa iniziativa attraverso il crowdfunding". Infine, Roberto Vignola, Vice Direttore Generale di CESVI, ha concluso: "Questo progetto dimostra come la collaborazione tra non profit e profit possa offrire soluzioni concrete per rispondere alle sfide sociali nei territori più complessi del nostro Paese".