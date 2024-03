Intesa Sanpaolo, al grattacielo di Torino il reading “Un indovino mi disse"

Intesa Sanpaolo, il 26 marzo al grattacielo di Torino si terrà il reading-spettacolo musicale “Un indovino mi disse" di Terzani

Intesa Sanpaolo organizza martedì 26 marzo al grattacielo di Torino alle ore 20.30 il reading-spettacolo musicale “Un indovino mi disse" di Tiziano Terzani, realizzato in collaborazione con Longanesi per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. In scena l’attore Peppe Servillo è accompagnato dal musicista e cantante Natalio Luis Mangalavite, con un intervento di Angela Terzani Staude. La drammaturgia è realizzata con Lorenzo Pavolini che firma la regia.

Lo spettacolo a ingresso gratuito è ispirato all’omonimo libro “Un indovino mi disse” in uscita in una nuova edizione illustrata il 19 marzo per Longanesi a vent’anni dalla scomparsa di Tiziano Terzani, uno degli scrittori più amati dai lettori italiani e internazionali, e adesso riscoperto dalle nuove generazioni per la straordinaria attualità delle sue idee. Un racconto ricco di leggende, avventure piccole e grandi che pongono già le grandi domande del nostro tempo: la modernizzazione, il rapporto con la natura e con la tecnologia, la vita umana, l’etica materialista di un mondo sempre più interconnesso. Un viaggio emozionante e straordinariamente attuale, ritmato dagli incontri con indovini, astrologi e stregoni.

Nella primavera del 1976 un vecchio indovino cinese avverte Terzani: 'Attento! Nel 1993 corri un gran rischio di morire. In quell’anno non volare. Non volare mai'. Il 1993 diventa così un anno molto particolare di una vita già tanto straordinaria: spostandosi in treno, in nave, in auto, e talvolta anche a piedi, Terzani si trova a osservare paesi e persone da una prospettiva nuova, e spesso ignorata. Dopo oltre vent’anni di «viaggio» e oltre un milione di copie vendute, lette, rilette, prestate e regalate, Un indovino mi disse continua a parlarci con voce sempre nuova e avvincente.

L’evento verrà replicato anche a Milano il giorno successivo 27 marzo presso il Teatro Franco Parenti alle ore 21. L’esperienza dei reading teatrali, curati da Giulia Cogoli, continua dunque dopo gli appuntamenti degli anni scorsi con Daniel Pennac, Paolo Rumiz, Benedetta Tobagi e Maurizio de Giovanni. Anche questo spettacolo è inserito nel palinsesto culturale del grattacielo della Banca che si caratterizza per la qualitàm dei contenuti e la notorietà dei protagonisti (artisti, attori, scrittori, conferenzieri). Oltre 135 mila persone hanno seguito finora le attività culturali del grattacielo che è anche sede di lavoro per 2.000 persone di Intesa Sanpaolo.