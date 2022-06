Intesa Sanpaolo: alla COO Paola Angeletti il premio Bellisario

Paola Angeletti ottiene il riconoscimento nella categoria management nella 34ª Edizione del Premio Marisa Bellisario

Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo, è premiata con la «Mela d’Oro» della Fondazione Bellisario con la motivazione “il percorso professionale, gli importanti risultati raggiunti in un settore complesso, vitale e ostico come quello finanziario e degli istituti bancari rappresentano un esempio e un modello di competenza, determinazione e volontà da valorizzare e indicare con forza alle nuove generazioni”. Il riconoscimento, nella categoria Management, sarà consegnato in occasione della cerimonia per la 34ª Edizione del Premio Marisa Bellisario che si svolgerà oggi a Roma.

Paola Angeletti è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo che conta oltre 95 mila persone ed è il più grande datore di lavoro privato in Italia. È fortemente impegnata nell’introduzione in banca di strumenti che favoriscano il merito e lo sviluppo professionale di chi lavora nel Gruppo, con particolare attenzione all’equità di genere, al rispetto delle diversità, alla conciliazione tra vita privata e lavorativa, al benessere sul luogo di lavoro.

Nato nel 1989 in ricordo di Marisa Bellisario, il Premio è un simbolo di eccellenza e merito che ogni anno viene assegnato alle donne che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale a livello nazionale e internazionale.

La cerimonia di premiazione andrà in onda su Raiuno il 18 giugno in seconda serata.

Paola Angeletti è Laureata con lode all’Università Bocconi, inizia come consulente nel settore del corporate finance e poi in una banca d’affari internazionale. In seguito, ricopre ruoli di crescente responsabilità nelle attività di finanza straordinaria in Mediocredito Lombardo, IntesaBci e Banca Intesa, fino a diventare nel 2007 Responsabile della Funzione di pianificazione e supporto tecnico al Consiglio di Sorveglianza e ai Comitati nella neonata Intesa Sanpaolo. Nel 2015 diventa Responsabile della Direzione Centrale M&A, dove completa operazioni straordinarie in Italia e all’estero e nel 2018 ha svolto anche l’incarico di Responsabile della Direzione Centrale Partecipazioni. Nel 2019 ha assunto la responsabilità della Divisione International Subsidiary Banks, cui fanno capo 11 Banche nell’Europa Centro-Orientale e in Nord Africa, con 22.000 persone, 1.000 filiali e oltre 7 milioni di clienti. Dal 1° gennaio 2020 è Chief Operating Officer del Gruppo Intesa Sanpaolo con responsabilità su Organizzazione, Risorse Umane, Relazioni Sindacali, Formazione, Comunicazione Interna e Sicurezza Fisica. Nel corso degli anni è stata componente del Consiglio di Amministrazione di alcune società del Gruppo attive nel settore del leasing, del credito al consumo e bancario. Attualmente è membro del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del CASL di ABI.