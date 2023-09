Intesa Sanpaolo, con Federalberghi per l'evoluzione digitale dell'ospitalità

Sostenibilità, Intesa Sanpaolo: al via il laboratorio ESG in collaborazione con Federalberghi Terme Abano Montegrotto

Dalle applicazioni di digital marketing per il turismo basate sull’intelligenza artificiale all’utilizzo delle tecnologie IoT per ridurre il consumo energetico negli hotel, dai nuovi strumenti per la gestione del booking in cloud all’utilizzo del metaverso per far vivere esperienze immersive a clienti e dei futuri clienti. Queste alcune delle innovazioni al centro dell’evento The Future of Innovation in hospitality promosso ieri pomeriggio, mercoledì 13 settembre, da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Federalberghi Terme Abano Montegrotto. L’appuntamento, ospitato dal Tritone Luxury Hotel Thermae di Abano Terme, ha visto la partecipazione circa 50 fra albergatori e imprenditori del territorio. L’incontro, che si inserisce anche in un percorso di collaborazione fra la Federalberghi nazionale e il Gruppo, rientra nel calendario di appuntamenti del Laboratorio ESG di Intesa Sanpaolo, nato con l’obiettivo di accompagnare le imprese nella transizione sostenibile.

Il laboratorio rappresenta un’occasione per esplorare i nuovi trend che percorrono il settore, ma anche per mettere in connessione gli albergatori del bacino termale con le soluzioni sviluppate da alcune startup e PMI innovative del portafoglio di Business Development di Intesa San Paolo Innovation Center, società del gruppo impegnata nel favorire lo sviluppo di ecosistemi innovativi. Secondo la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, dopo la pesante flessione registrata nel 2020 e 2021 a causa dell’emergenza Covid, a partire dal 2022 i flussi turistici nel territorio hanno conosciuto una forte ripresa con un +45% sul 2021 e anche nei primi sei mesi dell’anno le presenze hanno superato i 1,3 milioni, sostanzialmente in linea con quelle registrate nel 2022.

Walter Poli, Presidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto, ha dichiarato: "Una ripresa frutto anche della capacità di innovare di molti albergatori del territorio, che hanno saputo rinnovare le loro strutture con investimenti importanti per renderle più attrattive. Per stare al passo con una domanda in continua evoluzione da parte dei turisti è necessario spingere sempre più sulla leva dell’innovazione: l’incontro di ieri pomeriggio, che ha registrato un’ottima risposta sia in termini di partecipazione sia per la soddisfazione espressa rispetto ai contenuti, si è rivelato occasione per conoscere più da vicino soluzioni che possono contribuire a migliorare le strutture, il servizio e l’esperienza di acquisto con il supporto delle tecnologie, senza però spersonalizzare il rapporto con l’ospite e rinunciare alla relazione umana. E’ nostra intenzione promuovere altre iniziative in questo senso facendo dell’Associazione anche un luogo in cui favorire lo sviluppo dell’innovazione".