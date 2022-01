Intesa Sanpaolo con Novamobili, finanziamento da €5 mln per progetti green

Intesa Sanpaolo, finanziamento da 5 milioni di euro a Novamobili con Garanzia Green di SACE

La crescita sostenibile al centro del progetto di crescita di Novamobili, azienda del Gruppo Battistella leader in Italia nei sistemi di arredamento e finanziato da Intesa Sanpaolo con 5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Green di SACE.

Novamobili fa parte di Battistella Company, gruppo nato nel 1953 a Pieve di Soligo, realtà industriale tra le più significative nel settore dell'arredo in Italia per la produzione di arredi e sistemi. Una solida tradizione artigiana, un know-how altamente specializzato e lo sviluppo di nuove tecnologie - nel segno di una cultura sostenibile - sono i valori che caratterizzano il percorso di Battistella Company, la qualità e la creatività delle sue proposte.

Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In questa ottica il Gruppo ha lanciato uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance condivisi. S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Al raggiungimento dei KPI, sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità.

Nello scorso mese di ottobre Battistella e Novamobili hanno sottoscritto con Intesa Sanpaolo un accordo di collaborazione nell’ambito del Programma Filiere a beneficio di circa 40 fornitori strategici dell’azienda per favorirne l’accesso al credito.

“L’operazione nasce dalla volontà dell’azienda di ampliare la propria capacità produttiva con particolare attenzione allo sviluppo di una cultura economica sostenibile. Il progetto permetterà quindi la sostituzione di un complesso industriale datato con uno nuovo, caratterizzato dalle migliori tecnologie costruttive ed impiantistiche, che permetteranno un significativo contenimento del consumo di energia termica ed elettrica, grazie al migliore isolamento termico ed alle migliori tecnologie legate all’autoproduzione ed autoconsumo della corrente elettrica, nonché una generale bonifica dell’area attraverso mirati interventi di smaltimento in sicurezza", ha dichiarato Mario Battistella, presidente di Novamobili.

“L’operazione con il Gruppo Battistella conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti con una forte valenza in termini di sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, in coerenza con le iniziative del PNRR – ha dichiarato Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo -. Per favorire questo percorso il Gruppo ha messo a disposizione delle imprese un plafond di 2 miliardi di euro per gli S-Loan, linea specifica per supportare la transizione sostenibile, e una ampia gamma di servizi di consulenza specialistica”.

“Siamo orgogliosi – sottolinea Alberto Turchetto responsabile Mid Corporate del Nord-Est di SACE - di supportare i piani di crescita sostenibile di Novamobili, impegnata a investire in una produzione responsabile, coerentemente con gli obiettivi del Green New Deal. Con questa operazione, in linea con il ruolo di primo piano che SACE ricopre nell’ambito della transizione ecologica del Paese, ci confermiamo ancora una volta al fianco di un’eccellenza del design Made in Italy e, in sinergia con Intesa Sanpaolo, in favore di progetti in grado di agevolare una crescita economica sostenibile e inclusiva”.