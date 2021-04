Intesa Sanpaolo, con Sorgenia Green Solution per l’efficientamento energetico

Intesa Sanpaolo e Sorgenia hanno siglato un accordo per consentire ai cittadini di sfruttare i vantaggi fiscali offerti dal Superbonnus 110%

La transizione ecologica si realizza anche attraverso le opere di riqualificazione energetica che coinvolgono imprese, famiglie e cittadini su tutto il territorio nazionale. Sorgenia Green Solutions ha siglato una partnership con Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di sostenere tale processo virtuoso, massimizzando le opportunità introdotte dal Superbonus 110%. La ESCo del gruppo Sorgenia nasce infatti per offrire servizi che favoriscano il passaggio a un’economia sempre più sostenibile, attraverso l’utilizzo di rinnovabili e digitale. L’accordo rende possibile la cessione del credito d’imposta a Intesa Sanpaolo, con la sicurezza di essere accompagnati dalla ESCo durante tutte le fasi del processo. Sorgenia Green Solutions, infatti, gestirà l’intero pacchetto di lavori - dalla diagnosi energetica all’installazione delle soluzioni più idonee - e seguirà tutto il processo relativo al finanziamento.

Andrea Chinellato AD di Sorgenia Green Solutions: “Il Superbonus 110% rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti: vogliamo accompagnarli in questo percorso virtuoso, rendendolo il più semplice possibile. Per noi si tratta di un mercato importante per il quale ci prefiggiamo l’obiettivo di una crescita a doppia cifra”.

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo: “L’accordo siglato con Sorgenia Green Solutions permetterà di supportare l’economia reale, facilitando investimenti sostenibili e virtuosi. Si tratta di un’operazione importante con un primario operatore del settore, che pone particolare attenzione alle tematiche della transizione energetica in ottica ESG, in linea con le linee guida strategiche del Gruppo Intesa Sanpaolo per uno sviluppo del Paese sostenibile”.