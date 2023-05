Intesa Sanpaolo è partner del Competence Center CIM4.0

CIM4.0: Intesa Sanpaolo è l’unico gruppo bancario tra i soggetti partner dei Poli europei di innovazione digitale

Attraverso la Direzione Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna, Intesa Sanpaolo ha aderito al Competence Center Nazionale CIM4.0. L’accordo di collaborazione, siglato oggi a Torino, avrà portata nazionale e si attuerà con il supporto dell’Innovation Center del Gruppo. Intesa Sanpaolo è l’unico partner bancario selezionato per l’Italia dalla Commissione Europea per i Poli europei di innovazione digitale (EDIH), con il duplice compito di guidare la trasformazione digitale di imprese e pubblica amministrazione e di rendere l’Europa indipendente dai sistemi e dalle soluzioni dei paesi non membri, con lo scopo di raggiungere la sovranità tecnologica digitale europea.

In questo ruolo, Intesa Sanpaolo partecipa per esempio all’EDIH EXPAND che, coordinato dal Competence Center Nazionale CIM4.0, si focalizza sull’intelligenza artificiale e la cybersecurity per la manifattura in Piemonte e Valle d'Aosta. Il Competence Center Nazionale CIM4.0 con sede a Torino, in questi primi 3 anni di attività ha supportato il processo di trasferimento tecnologico delle imprese italiane, ascoltando le loro esigenze e mettendo a disposizione le più evolute tecnologie 4.0 attraverso l’utilizzo di due linee pilota, una specializzata sull’additive manufacturing, l’altra sui processi di digital factory.

Non solo, ha promosso attività di upskilling e reskilling in ottica 4.0 nei confronti di imprenditori, tecnici e professionisti in fase di ricollocamento, offrendo loro programmi formativi su misura attraverso il Learning Hub e percorsi di alta formazione manageriale. Ad oggi ha preparato oltre 70 Industry4.0 Innovation Leader, che grazie alla CIM4.0 Academy hanno ottenuto un diploma certificato dalla Scuola Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino. Infine, ha finanziato, attraverso la pubblicazione di bandi pubblici, progetti di innovazione per un importo superiore ai 3 milioni di euro.

Tutto questo ha reso il CIM4.0 un punto di riferimento nazionale nell’ambito della trasformazione digitale delle imprese, soprattutto PMI. Oggi la sfida che vede impegnato il Competence Center è quella di sostenere la creazione di reti interconnesse tra distretti industriali e territori. Attraverso il modello connessioni a rete adottato dal Competence Center, Intesa Sanpaolo metterà a disposizione competenze tecniche e finanziarie per l’accesso a meccanismi di finanziamento. Si avvarrà inoltre del supporto dell’Innovation Center Intesa Sanpaolo per il match tra startup e imprese mature.