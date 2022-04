Intesa Sanpaolo e Sace, insieme per lo sviluppo delle PMI del Lazio

Intesa Sanpaolo e Sace, oggi la tappa dello Smart International Tour si rivolge alle PMI del Lazio

Si rivolge alle PMI del Lazio la tappa odierna di Smart International Tour, il progetto avviato nel 2020 da Intesa Sanpaolo e dedicato all’internazionalizzazione, che sempre più aziende riconoscono quale leva determinante per la crescita, lo sviluppo e la competitività del proprio business, anche alla luce delle opportunità offerte dal PNRR. Con oltre 1.000 PMI partecipanti alle due precedenti edizioni, quest’anno Smart International Tour prevede il coinvolgimento di altre 500 aziende e si svolgerà in collaborazione con SACE, la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale nonché partner di riferimento per le aziende italiane che esportano e crescono nei mercati esteri.

L’incontro odierno è dedicato ad Emirati Arabi Uniti e Qatar e vedrà la partecipazione per Intesa Sanpaolo di Paolo Musso, Direttore Commerciale Imprese Direzione regionale Lazio e Abruzzo. In particolare, si approfondiranno le prospettive di sviluppo e le soluzioni assicurativo-finanziarie a supporto dell’internazionalizzazione, le specificità del mercato degli EAU e del Qatar e i principali temi di interesse per le imprese italiane, attraverso i contributi di SACE, delle filiali Intesa Sanpaolo di Dubai e Abu Dhabi. Saranno inoltre presentati i servizi e gli strumenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo per fornire alle imprese un sostegno concreto per il loro rilancio internazionale, anche attraverso il network degli specialisti dedicati.

Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "La vocazione all’export e lo sviluppo sui mercati esteri fa parte del dna delle PMI italiane e Intesa Sanpaolo intende continuare ad affiancare i loro progetti, anche in un contesto in rapido mutamento. Grazie a SACE, contribuiremo a illustrare nuove opportunità e potenziali vie per la crescita sostenibile delle PMI, anche alla luce delle opportunità del PNRR e delle nuove esigenze delle imprese legate ai cambiamenti di scenario cui stiamo assistendo".