Intesa Sanpaolo e Visa: rinnovata partnership strategica per accelerare la transizione digitale

Intesa Sanpaolo e Visa rinnovano la partnership strategica per potenziare la transizione digitale e favorire la crescita dei pagamenti digitali in Italia

Visa e Intesa Sanpaolo hanno rinnovato l’accordo di partnership strategica pluriennale, mirato ad accelerare la transizione digitale e promuovere la crescita dei pagamenti digitali. Questa collaborazione, che si inserisce in un contesto di crescente digitalizzazione, punta all’ampliamento dell’offerta con soluzioni innovative sia per il settore business che consumer, nonché alla realizzazione di iniziative congiunte per favorire una maggiore inclusione finanziaria e una maggiore consapevolezza sui temi della digitalizzazione.

Il rinnovato accordo prevede la continuazione dei progetti già avviati tra le due società, a supporto della crescita e della competitività delle imprese nel lungo periodo. Inoltre, si preannunciano sviluppi nei servizi a valore aggiunto di Visa, pensati per soddisfare le esigenze di tutti i target di clientela. Tra le novità, si evidenziano i nuovi strumenti di pagamento wearable, caratterizzati da un utilizzo semplice, intuitivo e sicuro. In particolare, dal mese di giugno è già disponibile Visa Business Solutions, un servizio di rendicontazione evoluta dedicato alle aziende, rivolto alle carte Credit Commercial Visa.

Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia, ha dichiarato: “Con questa collaborazione intendiamo indirizzare al meglio il valore che i pagamenti digitali possono offrire a consumatori e imprese, grazie all’innovazione tecnologica, agli investimenti in sicurezza e alla presenza globale di Visa. Quello che annunciamo oggi non è un semplice accordo commerciale: è molto di più. È un guardare insieme al futuro del sistema Paese, delle famiglie, delle imprese, dei giovani, in una condivisione di intenti che, insieme alla tecnologia, vede come pilastro l’impegno volto a favorire una maggiore inclusione finanziaria e crescita su tutto il territorio nazionale”.

Claudia Vassena, Responsabile Direzione Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: “In un mercato in evoluzione continua come quello dei pagamenti, il nostro obiettivo è individuare e dove possibile anticipare le necessità dei clienti, mettendo a loro disposizione soluzioni all’avanguardia, sempre più digitali, inclusive e omnicanale, e favorendo nel contempo l’accettazione per i merchant. Il rinnovo della partnership con Visa ci consente di dare a questi propositi ancora maggior valore e concretezza”.