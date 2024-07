Intesa Sanpaolo, Eurizon Capital SGR entra nel mercato greco grazie a Eurobank AM

Intesa Sanpaolo, Eurizon Capital SGR: firmato accordo con Eurobank ed Eurobank Asset Management per entrare nel mercato greco

È stato firmato un Memorandum of Understanding (MoU) tra Eurizon Capital SGR, che è la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo, Eurobank e la sua controllata al 100% Eurobank Asset Management MFMC.

L'accordo stabilisce le fondamenta per una collaborazione in cui Eurizon, leader nell'asset management in Italia, offrirà i propri prodotti sul mercato greco. Utilizzando il suo modello di business, Eurizon mira a potenziare l'offerta dinamica di Eurobank Asset Management, ampliando così i servizi di gestione disponibili per i clienti di Eurobank.

Maria Luisa Gota, Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR, ha dichiarato: "L'ingresso nel mercato greco con Eurobank AM è un ulteriore passo in avanti per incrementare la strategia di crescita estera di Eurizon e la notorietà del suo marchio in Europa. Siamo orgogliosi di avviare una partnership con una società forte, leader nel suo Paese, per sfruttare le nostre competenze combinate, offrendo soluzioni finanziarie innovative e servizi di gestione del portafoglio ai clienti di un’area dalle forti potenzialità di crescita".

"La nuova alleanza strategicamente importante con Eurizon sottolinea l'impegno del Gruppo a espandere le sue attività nel settore dell’asset management", ha commentato Theofanis Mylonas, Direttore Generale e Responsabile del Wealth Management di Eurobank. "Questa partnership arriva in un momento in cui l'economia greca è in espansione e il wealth management è al centro dell'interesse degli investitori. Pertanto, la condivisione di questa visione con un asset manager internazionale creerà sicuramente importanti sinergie e sfrutterà lo slancio globale di entrambe le entità".

Questa cooperazione rappresenta una spinta significativa per entrambe le parti, creando opportunità di crescita rilevanti. La rete di Eurobank, insieme alla vivacità di Eurobank Asset Management e all'esperienza di Eurizon nello sviluppo di prodotti innovativi e nel supporto alla consulenza, saranno elementi chiave per sfruttare al meglio questa partnership.