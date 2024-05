Intesa Sanpaolo interviene per il nuovo elicottero della Airgreen

Intesa Sanpaolo investe per il nuovo elicottero della Airgreen: un mezzo in più per la flotta di elisoccorso del nord ovest

Airgreen, una delle principali realtà nel settore gestionale elicotteristico, ha recentemente potenziato la propria flotta con l'acquisizione di un nuovo aeromobile. Questo importante investimento è stato reso possibile grazie al supporto finanziario di Intesa Sanpaolo. Il nuovo elicottero verrà destinato principalmente alle operazioni di elisoccorso in Italia.

Fondata nel 1986, Airgreen ha iniziato la sua attività con operazioni di lavoro aereo in montagna, come il trasporto di materiali, la semina e concimazione, la tesatura di linee elettriche, il montaggio e smontaggio di impianti, il recupero di animali, oltre a fotografie e riprese aeree, e interventi nel settore oil&gas. Con il tempo, l'azienda ha ampliato i suoi servizi includendo operazioni di pubblico interesse, tra cui antincendio ed elisoccorso per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Sardegna. Oggi Airgreen può contare su oltre 100 collaboratori e ha integrato nel suo business una missione sociale di tutela dell’ambiente.

Negli ultimi 20 anni, l'attività di elisoccorso è diventata il core business di Airgreen. L'azienda ha investito massicciamente in questo settore, concentrandosi su sicurezza, precisione e affidabilità, con l'obiettivo di soddisfare pienamente le esigenze dei propri committenti. Nel 2023, Airgreen ha effettuato oltre 7000 missioni di elisoccorso, spesso in territori impervi e in condizioni meteorologiche avverse. Questo ha spinto l'azienda a investire nel continuo studio e monitoraggio delle condizioni metereologiche, al fine di incrementare ulteriormente la sicurezza delle operazioni di volo.

Ada Airaudi, rappresentante di Airgreen ha dichiarato: “L’ingresso di ogni nuovo aeromobile nella flotta dell’Airgreen rappresenta sempre un momento di festa ed emozione, ma anche di consapevolezza del duro lavoro pregresso e futuro, di responsabilità verso committenti e finanziatori e di tutti coloro che, in qualche modo, riconoscono lo sforzo, la passione e l’impegno che caratterizza il nostro operato, unito alla volontà di garantire un servizio sempre di altissima qualità, efficacia ed efficienza. La nostra organizzazione si basa sul principio di economia circolare, dove ogni dettaglio è volto ad ottimizzare i consumi e a diminuire l’impatto ambientale. Vogliamo svolgere la nostra attività in piena sintonia con la natura, per questo Airgreen sta coinvolgendo i propri fornitori, puntando sull’eccellenza della filiera, in iniziative di sostenibilità focalizzate su aspetti fondamentali come la responsabilità sociale ed ambientale. Siamo grati a Intesa Sanpaolo per la fiducia accordataci e per il supporto in questa operazione”.

“Siamo fieri di aver agevolato Airgreen nei suoi progetti di crescita, in particolare considerata la sua missione ambientale e di supporto alle piccole comunità. Questo investimento andrà poi a beneficio di regioni italiane in cui siamo ben radicati e del cui benessere ci occupiamo anche con interventi a carattere sociale e dove stiamo declinando Il tuo futuro è la nostra impresa, un programma da 120 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo ha da poco lanciato per favorire la competitività delle imprese italiane”, ha commentato Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.