Intesa Sanpaolo, le dichiarazione di Marco Elio Rottigni

Intesa Sanpaolo, le dichiarazioni dello Chief International Subsidiary Banks Division in merito all'accordo concluso a Tirana

"L’accordo concluso ieri a Tirana tra Intesa Sanpaolo Bank Albania e Cassa Depositi e Prestiti è parte di un programma articolato in più tranche che interesserà anche alcuni altri Paesi dove è presente Intesa Sanpaolo. Dopo quello recentemente sottoscritto in Serbia, l’accordo odierno rappresenta un ulteriore segnale del rafforzamento del già solido rapporto che il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni con Cassa Depositi e Prestiti, condividendo obiettivi comuni, finalizzati allo sviluppo delle relazioni economiche tra Albania e Italia", ha dichiarato Marco Elio Rottigni.



“Il contratto di finanziamento a lungo termine per un importo pari a 10 milioni di euro sottoscritto dalla nostra Intesa Sanpaolo Bank Albania - tra le maggiori banche sul mercato albanese - punta a sostenere le PMI albanesi che intendono cogliere le numerose opportunità offerte dalla green economy, dall'imprenditoria sociale, dall'agricoltura sostenibile, dall'economia circolare e dall'ecoturismo”, continua lo Chief International Subsidiary Banks Division di Intesa Sanpaolo.

“L’accordo siglato da Intesa Sanpaolo Bank Albania - sotto la guida e il coordinamento della Divisione International Subsidiary Banks – ci permette di migliorare ulteriormente l’offerta di servizi per le PMI e testimonia l'impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo nel sostenere l'economia albanese e le imprese italiane interessate alle opportunità di business che il Paese e l’area dei Balcani Occidentali possono offrire”. “Sono certo che la nostra collaborazione con CDP in Albania contribuirà ulteriormente ad attivare nuove opportunità e sinergie, nel quadro della solida relazione strategica tra Intesa Sanpaolo e la rete di istituzioni italiane, quali CDP, SACE e SIMEST, che operano al servizio del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e per lo sviluppo delle economie locali”, conclude Marco Elio Rottigni.