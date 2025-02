Intesa Sanpaolo sostiene “Un Lido per Tutti”: inclusione e accessibilità per le persone con disabilità

Intesa Sanpaolo, programma Formula: concluso con successo il progetto “Un Lido per Tutti" per garantire l’inclusione sociale delle persone con disabilità

Si è concluso con successo il progetto “Un Lido per Tutti” promosso dalla Cooperativa Sociale Villa Chiara e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di garantire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, ha permesso agli ospiti del centro diurno e della struttura residenziale di Villa Chiara di partecipare ad attività di socializzazione e sport all’aria aperta, contribuendo così a contrastare il rischio di isolamento.

Selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, il progetto ha beneficiato di un’importante raccolta fondi, attivata tra luglio e settembre 2023 sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo. Questa iniziativa, dedicata a tematiche di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà, ha permesso di raccogliere oltre 103.000 euro grazie al contributo di cittadini, imprese, della banca e delle società del Gruppo.

Oltre a garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità, il progetto ha previsto un servizio di assistenza all’interno del lido, grazie alla presenza di volontari e professionisti, consentendo così di vivere in autonomia il tempo libero in spiaggia e alleggerendo il carico delle famiglie e dei caregiver. I fondi raccolti hanno inoltre permesso di potenziare i servizi già esistenti nello stabilimento balneare, attivo nei mesi estivi, e di completare il riallestimento della struttura. Grazie a questi interventi, il Lido del Sole è stato reso accessibile non solo alle persone con disabilità, ma anche a chiunque necessiti di un ambiente attrezzato, come mamme con passeggini e anziani. Le migliorie apportate hanno riguardato l’ampliamento delle zone d’ombra, l’acquisto di nuovi ombrelloni e lettini per aumentare la disponibilità di posti, e il rafforzamento dei servizi grazie alla presenza di personale qualificato, tra cui operatori sociosanitari, bagnini, educatori e ausiliari.

L’iniziativa ha coinvolto circa 60 persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 73 anni, e le loro famiglie, provenienti dal territorio di Gallura e Anglona, oltre a numerosi volontari. Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di crescita per la Cooperativa Sociale Villa Chiara, come sottolineato dal vicepresidente Salvatore Acca: “Grazie al progetto, si è potuto dare un impulso nuovo al nostro servizio di assistenza come cooperativa sociale. Inoltre, aumentare le infrastrutture presenti in spiaggia significa soprattutto poterci aprire a un servizio rivolto a tutta la comunità, garantendo standard di inclusione sociale per coloro che ne sentono la necessità e non sono utenti, ma semplicemente liberi cittadini, portatori di bisogni speciali”.

L’importanza del sostegno di Intesa Sanpaolo è evidenziata dalle parole di Stefano Cappellari, responsabile della Direzione Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna della banca: “Il sostegno alle famiglie, il benessere delle persone, la crescita sociale ed economica dei territori in cui operiamo fanno parte della nostra storia e sono tuttora tra i primi impegni del nostro Gruppo. Siamo quindi orgogliosi di aver sostenuto con CESVI il progetto di Villa Chiara, che attraverso un’assistenza qualificata consente a tutti di sentirsi inclusi, godendo della bellezza dei luoghi sardi. L’approccio del Progetto Formula promuove solidarietà e senso di comunità, e dimostra come unendo le forze e anche con piccole donazioni si possa creare valore in modo mirato ed efficace”.

Dal 2021, il Programma Formula ha rappresentato un punto di riferimento per il sostegno di progetti sociali in tutta Italia, come evidenziato da Roberto Vignola, Vice Direttore Generale di CESVI: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 160 progetti sostenuti e più di 18 milioni di euro raccolti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”.