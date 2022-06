Intesa Sanpaolo: nuovo accordo per la transizione sostenibile

Intesa Sanpaolo aderisce al Protocollo per lo sviluppo sostenibile promosso dalla Regione Lombardia

È stato siglato l'accordo tra Intesa Sanpaolo e Regione Lombardia per l'adesione al Protocollo per lo sviluppo sostenibile promosso dalla Regione: Intesa Sanpaolo è il primo operatore bancario a farlo. Un percorso che ora diventa comune e sinergico quello tra Banca e Regione e che si focalizza in particolare sulla transizione sostenibile, uno dei pilastri di Motore Italia, il più ampio programma strategico di interventi per la liquidità e nuovo credito lanciato un anno fa da Intesa Sanpaolo per sostenere le PMI.

Il perseguimento degli obiettivi ESG si pone dunque al centro, guardando con l'accordo alla trasformazione delle imprese in ottica di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG): ciò accresce il valore della loro competitività, al tempo stesso l’adozione di modelli di business “circolari” costituisce un fattore fondamentale per la crescita dell’economia nazionale e del tessuto produttivo locale. Nell’ambito della collaborazione, Regione Lombardia porterà avanti gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della Lombardia (2018-2023), che ha posto la sostenibilità tra le cinque priorità dell’azione di governo regionale e che ha riscontrato coerenza nell’azione che Intesa Sanpaolo realizza da anni in questa direzione, confermando la propria leadership nelle tematiche ESG anche alla luce della loro centralità nel Piano di impresa 2022-2025.

“La sottoscrizione del Protocollo per lo sviluppo sostenibile da parte di Intesa Sanpaolo" ha commentato Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia, "rappresenta il segno di patto tra istituzioni, finanza, imprese e cittadini, che abbiamo voluto avviare proprio con il Protocollo, nel conseguire obbiettivi di sviluppo sostenibile. Regione Lombardia vuole accompagnare questa transizione, prioritaria per il nostro Paese, e che guarda a tutti i settori ed è l’unico modello di sviluppo possibile, non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia e la finanza. L’adesione da parte di una realtà così decisiva in questo percorso come Intesa Sanpaolo è un fatto di grande rilievo”.

Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: “Esprimiamo la nostra soddisfazione per la proficua collaborazione avviata con Regione Lombardia, mettendo a fattor comune tematiche legate alla sostenibilità e all’economia circolare, che pongono al centro la necessaria sinergia tra pubblico e privato verso obiettivi condivisi. Il nostro impegno anche a livello regionale ad aderire al protocollo di sviluppo sostenibile, ci motiva a supportare i piani di sviluppo delle imprese del nostro territorio, con particolare attenzione alla transizione ecologica, contribuendo a migliorarne l’impatto ambientale attraverso strumenti e iniziative specifiche. In questa direzione abbiamo già erogato 1 miliardo di euro in S-Loan e circular economy a favore delle PMI lombarde”. Con il nuovo Piano d’Impresa 2022-2025, la Banca destina a livello nazionale nuovo credito per 88 miliardi di euro a favore di green economy e transizione ecologica delle aziende strutturate e delle PMI.