Intesa Sanpaolo si conferma partner educativo di Pact4Future, in programma dal 24 al 27 marzo

Intesa Sanpaolo rinnova il suo impegno come educational partner di Pact4Future, in programma dal 24 al 27 marzo

Per il secondo anno consecutivo, Intesa Sanpaolo si conferma partner educativo di Pact4Future, il forum internazionale promosso dal Corriere della Sera e dall’Università Bocconi. L’evento, che affronta temi centrali per la società e il futuro del Pianeta, si svolgerà dal 24 al 27 marzo e vedrà la partecipazione attiva del Gruppo, impegnato nell’organizzazione di incontri e laboratori dedicati a studenti di scuole primarie, secondarie e università. L’obiettivo è stimolare il dialogo e la riflessione su argomenti chiave affrontati dal forum.

Durante la giornata inaugurale, circa 100 alunni delle classi IV e V della scuola primaria parteciperanno a un laboratorio incentrato sulla Blue Economy. L’attività prevede una lettura teatrale di alcuni brani tratti da Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa di Luis Sepúlveda, seguita dalla realizzazione di collage ispirati alla narrazione, che verranno esposti nel foyer dell’Aula Magna dell’Università Bocconi. Parallelamente, circa 100 studenti delle scuole secondarie di primo grado prenderanno parte a un’esperienza interattiva sull’intelligenza artificiale, che consentirà loro di approfondire i principi di questa tecnologia e conoscere da vicino il lavoro di esperti del settore.

Nei giorni successivi, il 26 e il 27 marzo, il forum proporrà due incontri dedicati agli studenti delle scuole superiori e dell’università presso l’Università Bocconi di Milano. Le discussioni si concentreranno sui principali trend trasformativi e sulle competenze del futuro, con l’intento di aumentare la consapevolezza sui cambiamenti economici e sociali in atto. Attraverso il confronto con figure di spicco che stanno guidando tali trasformazioni, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le sfide e le evoluzioni del mondo del lavoro. Uno degli eventi sarà dedicato alla Blue Economy, grazie al lavoro dell’osservatorio sviluppato in collaborazione con l’Università Bocconi e alla sinergia con One Ocean Foundation.

Il supporto di Intesa Sanpaolo a Pact4Future si inserisce in un impegno più ampio del Gruppo nei confronti dei giovani, testimoniato da collaborazioni con università e scuole su progetti legati all’internazionalizzazione, all’integrazione con il mondo industriale, all’inclusione educativa e alla valorizzazione del talento. Dal 2022, la banca guidata dal CEO Carlo Messina ha coinvolto oltre 3.400 scuole e università in iniziative formative, con l’obiettivo di superare le 4.000 adesioni entro il 2025, attraverso il Piano d’Impresa 2022-2025.

Nell’ambito di queste iniziative, nel 2024 Intesa Sanpaolo ha coinvolto oltre 10.000 studenti in tutta Italia grazie al progetto Build Your Future, un programma ideato per ispirare e formare i giovani sulle grandi trasformazioni economiche e sociali, dalla digitalizzazione e l’intelligenza artificiale alla Blue Economy, dalla Space Economy alle scienze della vita. Il progetto nasce dalle ricerche condotte dall’Osservatorio permanente sul lavoro di domani Look4ward, promosso dalla struttura Education Ecosystem and Global Value Programs, guidata da Elisa Zambito Marsala. L’osservatorio evidenzia come le professioni del futuro richiedano un’integrazione sempre più stretta tra competenze tecniche specialistiche, abilità trasversali e capacità relazionali.

A conferma di questo impegno, Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Intesa Sanpaolo rinnova il sostegno a Pact4Future perché ritiene fondamentale coinvolgere le nuove generazioni in un’ampia riflessione sulle grandi trasformazioni che stanno impattando il nostro modo di vivere e di lavorare. Il programma rientra nel piano di azioni strategiche di Education del Gruppo che realizziamo in collaborazione con Università e Scuole su tutto il territorio nazionale. Attraverso questi formati il nostro obiettivo è creare un ecosistema che metta in connessione il mondo accademico con il tessuto industriale, produttivo e dei servizi, coinvolgendo università, istituzioni, aziende, per favorire maggiore consapevolezza sui fabbisogni di competenze delle aziende. Lo scorso anno abbiamo realizzato un format ispirazionale, Build Your Future, per coinvolgere gli studenti sui grandi trend trasformativi dell’economia e della società e le skills del futuro. In pochi mesi ne abbiamo incontrati in presenza oltre 10 mila in tutta Italia, da aprile ripartiremo con le prime tappe a Milano, Roma e Bari”.