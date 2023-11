Intesa Sanpaolo, Premio Tiepolo 2023 assegnato a Gian Maria Gros-Pietro

Intesa Sanpaolo, Premio Tiepolo 2023: conferito il prestigioso riconoscimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo

La giuria del Premio Tiepolo ha deciso di assegnare questo prestigioso riconoscimento a Gian Maria Gros-Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo e membro del Consiglio dell’Associazione bancaria Italiana (ABI) e ad Alejandra Kindelán, Presidente dell’Asociación Española de Banca (AEB). In particolare, la giuria ha voluto sottolineare il ruolo del settore bancario come attivatore dell'economia e di sostegno e accompagnamento per le imprese nell'accesso ai mercati internazionali ed evidenziare nei premiati il loro contributo al rafforzamento del settore finanziario in Italia e Spagna e il loro sostegno alla crescita e alla competitività delle imprese che compongono il tessuto imprenditoriale di entrambi i Paesi.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 11 dicembre, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, alla presenza dell’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi e dei rappresentanti delle principali istituzioni e imprese dei due Paesi Il Premio Tiepolo, conferito dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS) e dalla Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), giunge quest’anno alla sua XXVI edizione.

Gian Maria Gros-Pietro (Torino, 1942) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo dall’aprile 2016, dopo essere stato Presidente del Consiglio di Gestione della Banca dal maggio 2013. È Vice Presidente Vicario dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), fa parte del Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana, del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori presso Consob, del Consiglio di Amministrazione di Cotec Italia (di cui è socio Fondatore) e di quello di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). Ha insegnato Economia presso l’Università di Torino e la Luiss di Roma dove ha fondato e diretto il Dipartimento di Scienze Economiche e Manageriali. Dal 1975 al 1995 ha diretto l’Istituto di Ricerca sull’impresa e lo Sviluppo, facendone il maggior organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in campo economico. È stato Presidente di Iri , di Eni , di Atlantia e di ASTM . Ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di molte società, tra cui Fiat e Edison

Sotto la sua presidenza il Gruppo Intesa Sanpaolo si è consolidato tra i principali istituti bancari in Europa e, attraverso la Divisione IMI CIB, ha incrementato significativamente negli ultimi anni la quota del business derivante da clientela internazionale, che oggi rappresenta circa il 50% dei ricavi complessivi, a conferma della solida vocazione internazionale del Gruppo. Proprio quest’anno Intesa Sanpaolo celebra il 50° anniversario del suo primo insediamento in Spagna, grazie alla Banca Commerciale Italiana (Comit). Il Paese Iberico rappresenta uno dei presidi maggiormente rilevanti del network internazionale della Divisione IMI CIB, grazie ai solidi e radicati rapporti in essere con le principali corporate e financial institutions del Paese e all’expertise sviluppata dalle persone della filiale e alle risorse impegnate in loco.