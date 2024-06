Intesa Sanpaolo: siglato nuovo accordo con le Associazioni dei Consumatori

Intesa Sanpaolo collabora con Associazioni dei Consumatori. Nasce il “Quick training” e l’area dedicata ai macro trend

Intesa Sanpaolo ha siglato un nuovo accordo con le Associazioni dei Consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti). Il nuovo Accordo Quadro “Innoviamo le relazioni 3.0 2024 – 2026” conferma l’impegno reciproco per garantire la tutela dei consumatori e la soddisfazione dei clienti, proseguendo il percorso avviato con gli accordi del 2019 e del 2021.

Le Associazioni dei Consumatori firmatarie dell'accordo sono: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Ass. Utenti Servizi Radio TV, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Codacons, Confconsumatori, CTCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con..

La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei Consumatori ha l’obiettivo condiviso di rafforzare ulteriormente la relazione e la collaborazione sulle tematiche bancarie, finanziarie e assicurative per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi, realizzando progettualità a favore della comunità, dal punto di vista dell’informazione e della trasparenza su prodotti e servizi.

Il responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, ha dichiarato: “Grazie agli accordi che ci legano alle Associazioni dei Consumatori abbiamo sviluppato un dialogo continuativo e costruttivo con al centro l’attenzione verso i nostri clienti e la relazione che ad essi ci unisce. Con la rinnovata collaborazione potremo ampliare ulteriormente il dialogo ai nuovi temi cruciali nel rapporto Banca-clientela come la sostenibilità, nei suoi aspetti ambientali e sociali, e l’innovazione digitale connessa anche all’Intelligenza Artificiale. La tecnologia è già oggi per Intesa Sanpaolo un supporto per migliorare la qualità del lavoro dei nostri colleghi al servizio dei nostri clienti”.

L’Accordo Quadro 2024-2026 introduce due novità: la prima è il programma “Quick training” per l’educazione al digitale e progetti sulla sostenibilità e sull’innovazione tecnologica, che ha il fine di accompagnare gradualmente i consumatori, clienti e non solo, in un percorso di apprendimento e maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie e funzionalità digitali bancarie; la seconda è la nuova area dedicata a “Macro trend e scenari economico-sociali” per valutare i riflessi su modelli e scelte di comportamento dei consumatori.

L’accordo si focalizza su quattro aree: Prodotti e Servizi/Educazione bancaria-assicurativa/Rapporti territoriali ascolta le esigenze della clientela per migliorare la qualità dell'offerta, sviluppa progetti di educazione finanziaria e intensifica le relazioni territoriali tra i delegati locali delle Associazioni e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo; Normativa/Authority – Assistenza clienti/Conciliazione organizza incontri per l’analisi congiunta delle tendenze normative e dei risvolti sui consumatori e analizza le tematiche di maggiore rilevanza in ambito “Reclami e conciliazione” attraverso l’interazione tra banca e Associazioni dei Consumatori; ESG – Impact/Training Condiviso/Digitale e Intelligenza Artificiale approfondisce i temi ESG legati a educazione, informazione, inclusione e cultura finanziario-assicurativa per accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza dei comportamenti dei clienti-consumatori e offre un confronto sui temi dell’innovazione, del digitale e dell’I.A., per garantire la qualità del servizio offerto e la tutela dei diritti dei consumatori; infine, Macro Trend e Scenari economico-sociali analizza i principali trend e crea un tavolo di lavoro per un confronto sui grandi temi dell’evoluzione dell’economia per individuare proposte nell’ottica di uno sviluppo condiviso e sostenibile.