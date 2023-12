Intesa Sanpaolo sostiene gli investimenti di Eurostampa con GBP 20,500,000

Intesa Sanpaolo, al fianco del Gruppo Eurostampa: attraverso l’erogazione di un Term Facilities Agreement di complessivi GBP 20,500,000

Intesa Sanpaolo sostiene gli investimenti del Gruppo Eurostampa, leader mondiale nel settore della stampa di etichette di alta qualità, attraverso l’erogazione di un Term Facilities Agreement di complessivi GBP 20,500,000 a favore della società scozzese del Gruppo, Gilmour & Dean Limited. L’operazione, perfezionata dalla Filiale Imprese Intesa Sanpaolo di Saluzzo tramite la Filiale di Londra, è composta da due linee di credito a supporto sia degli investimenti immobiliari sia dell’acquisto di nuovi macchinari.

L’investimento di Eurostampa è finalizzato ad ampliare la sede di Glasgow, adeguando la capacità produttiva alla crescente domanda dello Scotch whisky sui mercati internazionali. Il progetto di sviluppo ha comportato l’acquisto di un nuovo immobile che, a completamento lavori, avrà una superficie coperta di 15.000 metri quadrati, doppia rispetto a quella dello stabilimento attuale. L’attività produttiva a pieno regime nel nuovo sito è prevista da inizio 2025.

Il Gruppo Eurostampa è un’azienda familiare che dal 1966 offre prodotti e servizi eccellenti nel campo delle soluzioni di etichette di pregio, attraverso una collaborazione armonica sia con i clienti sia con i fornitori, avvalendosi delle migliori materie prime disponibili e utilizzando processi produttivi con elevata digitalizzazione e automazione. Alla guida c’è sempre Luciano Cillario, fondatore e Presidente, affiancato dagli anni 2000 nella gestione dai tre figli Gianmario, Giuseppe e Gian Franco. Da gennaio 2023 è stato reso operativo il passaggio generazionale con Gianmario Cillario che è stato nominato CEO di Eurostampa Holding.

Gian Franco Cillario, Regional Managing Director Europe, ha dichiarato: "Nel 2007 abbiamo aperto la nostra prima sede all’estero, a Cincinnati, negli Stati Uniti, oggi diventato il nostro quartier generale del Nord America. Nei prossimi mesi andremo ad aprire il primo stabilimento nel continente asiatico, in India, settimo in totale. Infatti, la scorsa estate abbiamo costituito una newco. a Goa (sud-ovest del subcontinente indiano) con l’obiettivo di iniziare l’operatività ad inizio 2025".

"La nostra strategia è sempre stata quella essere vicini ai nostri clienti ed offrire loro la migliore qualità di prodotto e di servizio. Dal 2011 la Scozia rappresenta un tassello fondamentale di questo nostro puzzle internazionale. Qui serviamo alcuni dei nostri migliori clienti e li supportiamo nella realizzazione del packaging del prodotto icona di un intero paese, lo Scotch whisky. Di questo siamo fieri sia come Scozzesi, sia come famiglia Eurostampa. Il nuovo sito sarà realizzato nel rispetto dei migliori standard ESG e rappresenterà la sede più innovativa del gruppo per offrire la miglior vivibilità alle nostre persone", ha concluso Cillario.

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Abbiamo sostenuto fin dalla sua nascita il progetto di Eurostampa, eccellenza italiana nel mondo che siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri migliori clienti. L’operazione conferma il nostro impegno per promuovere e accelerare i piani di crescita delle imprese anche sui mercati esteri: per rafforzare a livello globale la loro capacità competitiva, mettiamo a disposizione strumenti efficaci e il nostro network internazionale. In linea con le missioni del PNRR, Intesa Sanpaolo promuove inoltre con convinzione i progetti finalizzati a ottimizzare il profilo ESG delle aziende italiane e a intraprendere un cammino virtuoso verso una transizione sostenibile in tutte le sue forme. Ad oggi, qui in Piemonte, abbiamo erogato circa 570 milioni di euro di finanziamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi ESG e in circular economy".