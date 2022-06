Intesa Sanpaolo sostiene il programma di mentoring YEP

Intesa Sanpaolo supporta le giovani studentesse nel delineare il proprio percorso dopo il diploma

YEP-Young Women Empowerment Program, ideato e promosso da Fondazione Ortygia Business School in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha visto concludersi con successo la terza edizione del programma di mentoring, partito nel 2020. Dal suo lancio, sono state costruite relazioni di fiducia tra 250 studentesse di 6 atenei del Sud Italia, i 12 partner e le loro 250 professioniste che hanno messo a disposizione le loro competenze, le istituzioni e il territorio. Accanto a YEP è nato un progetto ideato dalle studentesse e rivolto alle ragazze delle scuole superiori: un scambio per parlare di futuro e ambizioni negli anni in cui cominciano a formare le aspettative circa il proprio domani, dal nome My Future Buddy. Lanciato da Fondazione Ortygia Business School e finanziato attraverso una campagna di crowdfunding, il progetto ha portato tra i banchi delle scuole superiori psicologi, laureande STEM, professioniste e manager con l’obiettivo di supportare il sistema scolastico nella riduzione dei divari territoriali in tema di istruzione e nella garanzia di pari opportunità per i più giovani, fornendo nuove prospettive, stimoli, ispirazione e orientamento. In occasione della terza edizione YEP, supportato anche dalle aziende Accenture, Citigroup, EY Foundation Onlus, illimity, Leonardo, Sifi, Snam e Sparkle, sono stati presentati i dati raccolti e illustrati gli effetti dei due progetti sulle partecipanti, presentati da Gini Dupasquier, Direttrice della Fondazione Ortygia Business School e Lucrezia Reichlin, Presidente della Fondazione Ortygia Business.

Grazie al programma My Future Buddy, l’89% delle partecipanti ha migliorato la propria conoscenza dei percorsi universitari. L’88% del totale ha compreso meglio i criteri da utilizzare per la scelta del percorso universitario e come compiere scelte consapevoli per il futuro. L’84% ha dichiarato di essere diventata più consapevole delle proprie aspirazioni. L’85% ha compreso meglio le proprie potenzialità, punti di forza e risorse. Quasi tre quarti (72%) ritiene che My Future Buddy l’abbia aiutata nella scelta di cosa fare da grande. È interessante notare come il 92% ha compreso che le donne possono fare la differenza in ambito scientifico. Tra gli altri benefici che le ragazze pensano di aver ottenuto grazie al programma c’è il superamento della paura del confronto.

Con YEP-Young Women Empowerment Program i dati rivelano che il 96% ritiene di aver acquisito una migliore comprensione delle logiche del mondo del lavoro. La maggioranza di loro ritiene di aver acquisito una maggiore ambizione (il 91%). Il 90% delle studentesse ritiene di aver acquisito una maggiore fiducia nel futuro. Il 98% ritiene di aver acquisito una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e delle possibilità professionali.

Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Crediamo molto nel modello elaborato da Ortygia che si fonda sul rapporto diretto tra manager e professioniste e le studentesse di sei atenei del Sud. Il progetto si fonda su aspetti importanti come la valorizzazione del talento femminile, il dialogo tra generazioni, il focus sul Mezzogiorno. Sono punti cardine da tempo al centro dell’attenzione di Intesa Sanpaolo. I risultati sono molto incoraggianti. L’auspicio è che le studentesse, ora anche delle scuole secondarie superiori, si appassionino alle materie Stem sempre più necessarie anche in banca".

Lucrezia Reichlin, Fondatrice della Fondazione Ortygia Business School, ha dichiarato: “Sono i dati e le esperienze che ci indicano questa strada: ispirare le più giovani che attraversano una fase della vita in cui tutto è aperto. È fondamentale lavorare insieme con tutte le forze del Paese senza attendere soluzioni che piovano dall’alto. L’obiettivo dei nostri programmi è stimolare l’ambizione individuale e quella per la società in cui si vive, anche al Sud, dove c’è tanto abbandono scolastico e bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro.”

“Supportarsi a vicenda, ma soprattutto supportare sé stessi. Questa è una delle tante cose che questo percorso mi ha insegnato a fare, che la mia Mentor mi ha insegnato. Un’amica, una Professionista, una persona che ha creduto in me soprattutto quando io stessa non riuscivo a farlo. Ringrazio YEP, ringrazio lei, ma soprattutto ringrazio me stessa, perché in questi mesi ho imparato a prendermi un po’ più cura di me” ha affermato Alessandra Guglielmo, Università degli Studi di Napoli Federico II, Mentee del Programma YEP.