Investindustrial, completata l'acquisizione di Delta Tecnic

Investindustrial, stipulato accordo per l'acquisizione di Delta Tecnic

Una controllata indipendente di Investindustrial ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Delta Tecnic, produttore chimico globale specializzato nella produzione di masterbatches di colori e additivi personalizzati per diversi settori industriali, tra cui quello dei cavi, dove è uno dei leader di mercato. Fondata nel 1982 e con sede a Barcellona (Spagna), Delta Tecnic progetta e produce masterbatches di colori e additivi personalizzati per un'ampia gamma di settori, tra cui quello automobilistico, energetico, delle lamiere e delle telecomunicazioni.

L'azienda ha una forte presenza in Europa e Nord America e gestisce tre siti produttivi propri, due vicino a Barcellona (Spagna) e uno a Querétaro (Messico). Oltre a produrre i propri masterbatches (80% del fatturato), la società distribuisce anche pigmenti e altri prodotti chimici industriali. Nel 2023, Delta Tecnic ha generato un fatturato di circa 60 milioni di euro. Con un organico complessivo di oltre 200 dipendenti, l'azienda ha una presenza globale ben consolidata e vende in oltre 60 Paesi, con oltre il 70% del fatturato generato al di fuori della Spagna, a una base diversificata di clienti abituali e di primario livello.

Con questa acquisizione, Investindustrial intende accelerare significativamente l'espansione internazionale di Delta Tecnic, sia organicamente che con acquisizioni in Europa, Nord America e Asia, seguendo la strategia di successo perseguita in precedenti investimenti in settori chimici come Benvic, Polynt e Bakelite Synthetics. In qualità di azienda consolidata con oltre 40 anni di esperienza e una solida reputazione per l'innovazione e la qualità, oltre a una significativa portata internazionale, Delta Tecnic si trova in una posizione ideale per essere la piattaforma di partenza di questo progetto di crescita. Delta Tecnic è attualmente di proprietà dei suoi fondatori Salvador Torras e Martí Baqués, insieme ad altri azionisti di minoranza. Investindustrial acquisirà il 100% della Società alla chiusura dell’operazione.

Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: "Delta Tecnic è uno dei leader di mercato, noto per i suoi prodotti di alta qualità e per le relazioni di lunga data con i clienti, con la capacità di realizzare una strategia di espansione globale di successo attraverso acquisizioni complementari. Siamo entusiasti del potenziale di sviluppo di Delta Tecnic e non vediamo l'ora di supportare l'azienda nella prossima fase della sua crescita, sfruttando la nostra profonda esperienza industriale nel trasformare le aziende in leader globali, e lavorando con i nostri team operativi per potenziare aree quali la produzione e l'ESG. Crediamo che Delta Tecnic sia la piattaforma giusta per implementare una strategia di globalizzazione, che è fondamentale per tutte le aziende in cui investiamo".

Gli attuali proprietari della Società, guidati da Salvador Torras, Presidente e fondatore di Delta Tecnic, e Martí Baqués, Vicepresidente, hanno dichiarato di essere "entusiasti del contributo di Investindustrial e delle sue risorse per accelerare la crescita futura di Delta Tecnic, e sono grati per la fiducia riposta nel track record della Società e nel suo attuale team di gestione".

Nell’operazione Investindustrial è stata assistita da Advancy (advisor commerciale e operativo), Dokei e IAC (advisor immobiliare), Freshfields (advisor fiscale), PwC (advisor finanziario, fiscale e IT), Creel e Uría Menéndez (advisor legale e del lavoro), Marsh (advisor assicurativo) e Ramboll (advisor ESG), mentre i venditori sono stati assistiti da Banco Sabadell (advisor M&A) e Tax Barcelona Advocats i Economistes. Il finanziamento dell'acquisizione è stato sottoscritto da CaixaBank e Santander.