Italcer acquisisce Terratinta Group: ricavi vicino ai 400 milioni di euro

Italcer, completata l'acquisizione di Terratinta Group: ricavi vicino ai 400 milioni di euro

Italcer, società benefit tra i leader italiani nelle pavimentazioni e rivestimenti in ceramica di alta gamma e nell’arredo bagno di lusso, completa l’acquisizione del 100% del capitale di Terratinta Group. Società Benefit, azienda specializzata nelle superfici di design con sede a Fiorano Modenese, nel cuore del distretto ceramico. Nell’operazione, l’attuale CEO ed azionista di Terratinta Luca Migliorini, diviene azionista di Italcer con una quota di circa l’1% al fianco, tra gli altri, di Graziano Verdi, Amministratore Delegato e co-fondatore del gruppo con Alberto Forchielli e Mindful Capital Partners.

Grazie a questa acquisizione, salgono a 9 le operazioni finalizzate da Italcer tra Italia ed estero in soli 6 anni, che portano il Gruppo vicino ai 400 milioni di euro di fatturato a fine 2023. Tra queste rientrano: La Fabbrica-AVA, Elios, Devon&Devon, Rondine, Cedir, la spagnola Equipe Cerámicas, Fondovalle e Opificio Ceramico.

Luca Migliorini, CEO ed azionista di Terratinta ha commentato: “Terratinta Group ha realizzato un percorso nuovo nel settore ceramico, all’insegna di professionalità, etica e passione per il prodotto. Questi 15 anni sono stati un viaggio incredibile. Siamo riusciti, grazie alla determinazione di tutto il personale e al contributo di mio fratello Marco a proiettare la nostra realtà in una dimensione innovativa: da un ufficio di 40 mq a BCorp che raggiunge oltre 50 mercati nel mondo. Con Italcer condividiamo valori e visione del futuro: una crescita sostenibile per tutti i nostri brand sulla spinta dell’innovazione tecnologica”.

“L’operazione è coerente con il nostro progetto di creare un hub di design che raggruppa aziende ceramiche alto di gamma e Terratinta, con Luca e Marco, rafforzerà ancora di più questa nostra unicità. Inoltre, importanti investimenti in ambito innovazione e ESG consentiranno ad Italcer di continuare a crescere in modo costante e solido nei prossimi anni”, spiega Graziano Verdi, AD e co-fondatore del Gruppo Italcer.

Con tale operazione Italcer prosegue nel progetto di sviluppo, rafforzandosi ai vertici di un settore che vede l’Italia leader nel mondo, e aggiunge alla sua offerta quattro brand di elevato standing: Terratinta Ceramiche, Ceramica Magica, Sartoria e Micro. Ad assistere il venditore nell’operazione è stata Arkios con il team guidato da Alberto Brenna con Luca Sfoggia e Gianmarco Perrella. Come consulente legale, sempre dal lato del venditore, ha lavorato Gitti & Partners, con Vincenzo Giannantonio, Fabrizio Ragazzini e Giovanna Vecchio.

Dal lato Italcer, il consulente legale è stato lo studio Legance, con Marco Gubitosi, Alessandro Airaghi, Andrea Serafini e Filippo Antonio D’Amato, e KPMG per le due diligence finanziaria, fiscale, ESG e di business. Il Gruppo Italcer, primario gruppo italiano nel comparto di riferimento, guidato da Graziano Verdi e controllato dal Fondo di Investimento Mindful Capital Partners, conta circa 1100 dipendenti, vanta centinaia di progetti realizzati e 15.000 clienti nel mondo. Oggi opera attraverso marchi di alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni e ne fanno parte: Fondovalle, La Fabbrica-AVA, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Bottega, Equipe Cerámicas e Opificio Ceramico.