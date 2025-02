Italiaonline e ReStore rivoluzionano la pubblicità online con una nuova offerta di Retail Media

Italiaonline e ReStore: al via la partnership per rivoluzionare la pubblicità online con la nuova offerta di Retail Media

Italiaonline, la principale internet company italiana, e ReStore, leader nell’e-commerce per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), annunciano il lancio di una nuova offerta nel settore del Retail Media, risultato di una collaborazione strategica che mira a trasformare radicalmente il panorama della pubblicità online. Grazie a questa partnership, le aziende avranno accesso a soluzioni avanzate per la pianificazione delle loro campagne pubblicitarie, con un livello di targeting e personalizzazione mai visto prima.

L'innovativa offerta si basa sull'integrazione dei dati transazionali forniti da ReStore, derivanti dagli acquisti effettuati nei supermercati, sia online che offline. Italiaonline, attraverso la sua concessionaria iOL Advertising, è in grado di analizzare queste informazioni per offrire alle aziende una comprensione approfondita delle abitudini di acquisto dei consumatori, consentendo una segmentazione mirata delle campagne pubblicitarie.

Con questa nuova proposta, gli advertiser possono ora beneficiare di un targeting altamente personalizzato, mirato a specifiche preferenze di acquisto dei consumatori, come chi acquista regolarmente prodotti per bambini, bevande gassate o pasta, o chi è sensibile alle promozioni. Inoltre, la nuova offerta permette di aumentare l’efficacia delle campagne pubblicitarie, grazie a un vasto inventario in continua espansione.

La partnership con ReStore e l'esperienza consolidata nel digitale pongono Italiaonline come un punto di riferimento nel settore del Retail Media, grazie a una base dati ricca e in costante crescita derivante dalla collaborazione con i principali attori della GDO. Questa offerta integrata, che unisce i dati transazionali di ReStore all'inventario pubblicitario di Italiaonline, si propone di soddisfare al meglio le esigenze degli advertiser.

Il Retail Media, che rappresenta la terza grande evoluzione nel mondo del digital advertising, dopo la search e i social media, è uno dei settori con le maggiori prospettive di crescita nei prossimi anni. Con la sua offerta, Italiaonline conferma l’impegno verso l’innovazione e l’individuazione di soluzioni sempre più performanti per i suoi clienti, aggiungendo alla proposta un ulteriore elemento, l’hyperlocal, che consente di realizzare campagne pubblicitarie geo-localizzate, come quelle drive-to-store, focalizzate su aree specifiche attorno ai punti vendita.

Andrea Chiapponi, Chief Publishing and Advertising Officer di Italiaonline, ha commentato: “Con il lancio della nostra offerta Retail Media, Italiaonline si conferma all’avanguardia nell’innovazione digitale, offrendo agli advertiser strumenti sempre più efficaci e mirati. Grazie alla partnership con ReStore, siamo in grado di trasformare i dati di acquisto in insight strategici, permettendo alle aziende di connettersi con i consumatori in modo altamente personalizzato e rilevante. Questa evoluzione segna un passo decisivo verso il futuro del digital advertising, in cui dati, tecnologia e creatività si fondono per massimizzare il valore delle campagne”.

Barbara Labate, CEO di ReStore, ha aggiunto: “Questa partnership con Italiaonline rappresenta un punto di svolta per il settore del digital advertising. I dati transazionali sono deterministici e consentono di creare campagne pubblicitarie estremamente personalizzate, capaci di raggiungere il consumatore giusto al momento giusto. Integrare i dati reali degli acquisti della GDO con l’inventario pubblicitario di Italiaonline ci permette di offrire ai brand insight strategici unici, conoscendo meglio le abitudini e i desideri dei clienti. Questo migliora le performance delle campagne, massimizzando il ritorno sugli investimenti. Per i partner Retail della GDO, ciò rappresenta una nuova fonte di revenue. Siamo entusiasti di contribuire a definire nuovi standard per il Retail Media in Italia, aiutando le aziende a connettersi con i consumatori in modo sempre più efficace”.