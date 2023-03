Italiaonline rinnova e arricchisce l'offerta di pubblicità online

Italiaonline, ampliata ulteriormente la proposta di soluzioni di advertising e la gamma di media su cui pianificare le campagne

Italiaonline ha ridisegnato la sua offerta di Pubblicità online, per rispondere alle esigenze di comunicazione di aziende di ogni dimensione, dalle micro a quelle più grandi e organizzate.

Le principali novità sono rappresentate da:

- Pubblicità Multicanale: pensata specificatamente per le PMI, che prevede piani di comunicazione, su più canali, disegnati su misura in base a bisogni e obiettivi di business delle singole imprese

- Pubblicità a Progetto: una soluzione di comunicazione personalizzata, pensata per soddisfare Clienti con bisogni e obiettivi di business evoluti, che offre un’elevata componente di servizio e consulenza sia in fase di prevendita che di post-vendita.

Completa la gamma l’offerta di Pubblicità Top: una soluzione ancora più sartoriale, disegnata su Clienti con un livello di investimento importante ed esigenze di comunicazione articolate e complesse.

Al contempo, è stata ampliata la gamma di media su cui pianificare le campagne, aggiungendo anche canali quali TikTok, Pinterest e Amazon agli attuali, Meta, LinkedIn, Youtube, Bing e – naturalmente – Google, di cui Italiaonline si conferma Premier Partner anche per il 2023. Si tratta di un riconoscimento riservato al top 3% delle aziende nell'ambito del prestigioso programma Google Partners, progettato per agenzie pubblicitarie e terze parti che gestiscono account Google Ads per conto terzi.

L’integrazione con campagne sui siti del circuito Italiaonline rende questi piani di comunicazione ancora più completi ed efficaci, in grado di intercettare gli utenti durante il loro percorso di acquisto, andando a soddisfare gli obiettivi di business del Cliente.

Le soluzioni pubblicitarie realizzate sono multicanale, con piani media integrati, centrati sulle esigenze di ciascuna azienda e un approccio sempre più strategico e consulenziale alla comunicazione online, adottato dai grandi brand e ora disponibile anche per le piccole e medie imprese. Si rafforza inoltre il posizionamento di Italiaonline come partner digitale per la fascia media/medio-alta di clientela, con esigenze di comunicazione articolate e complesse, fornendo soluzioni sempre più sartoriali e agency-like. L’offerta si compone di ulteriori servizi di consulenza, creativa e tecnica, integrabili al piano media e a completamento della strategia pubblicitaria del cliente.

A tutto questo si aggiunge un’elevata componente tecnologica: grazie a strumenti proprietari, Italiaonline è in grado di costruire un piano media personalizzato sul bisogno del Cliente e di ottimizzarne la strategia, fornendo al Cliente stesso una stima preventiva dei risultati attesi dal proprio investimento pubblicitario, attraverso l’esame dei dati storici di Italiaonline disponibili per le campagne, all’esperienza ormai consolidata sul mercato dell’advertising e dal know how di un team di esperti.

“La clientela di Italiaonline è molto eterogenea. Si va dal piccolo negozio di quartiere fino all’azienda più strutturata che opera sui mercati internazionali. La nostra sfida è riuscire a garantire ad ogni singolo cliente il servizio più adatto alla sua esigenza" dichiara Antonella Fanuzzi, Chief Web And Business Solutions Officer Italiaonline. "Con la nuova offerta di Pubblicità online abbiamo fatto un ulteriore passo in questo senso. I nostri clienti sono molto bravi nel loro settore, ma hanno bisogno di qualcuno che li supporti e li guidi nella loro strategia digitale. Condurli verso un approccio strutturato che parta dalla loro necessità di business, studi il target e il ring competitivo di riferimento, è la sfida che ci poniamo con i nostri consulenti di vendita. Abbiamo tradotto la complessità dell’elaborazione di un piano di comunicazione di questo tipo, in un progetto di facile comprensione per i nostri Clienti, portando loro l’approccio strategico alla comunicazione pubblicitaria oggi esclusivo dei grandi brand. Tutto questo è molto coerente con la mission di Italiaonline, ovvero quella di aumentare il livello di digitalizzazione del sistema Paese, tassello fondamentale per consolidare l’Italia del futuro”.