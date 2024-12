Italo ed Empethy al fianco degli animali: 170 adozioni e 200 kg di cibo donati ai rifugi

Italo ed Empethy insieme per gli animali: 170 adozioni, 200 Kg di cibo donati e nuove iniziative contro il randagismo

La sinergia tra Italo ed Empethy si rafforza ulteriormente, consolidando un impegno iniziato nel 2022 per la salvaguardia degli animali e la lotta al randagismo. Grazie alla collaborazione, nel corso dell’ultimo anno sono stati raggiunti risultati importanti: 170 tra cani e gatti hanno trovato una nuova famiglia, sono stati donati oltre 200 chili di cibo ai rifugi, 250 ore di formazione sono state dedicate ai dipendenti Italo tramite attività di volontariato nei canili, e 8 associazioni sono state sostenute.

Italo continua ad ospitare le staffette a bordo dei propri treni, favorendo l’adozione di animali abbandonati. Il rifugio virtuale, realizzato insieme a Empethy, ha dato visibilità a 150 cuccioli, contribuendo a trovare loro una nuova casa. Inoltre, l’azienda ha promosso attività di sensibilizzazione come il primo Pet Day aziendale, dove dipendenti e familiari hanno partecipato a giornate ludico-formative con educatori cinofili della Fondazione Cave Canem, e sessioni di team building presso il canile romano di Valle Grande.

Nonostante le leggi italiane condannino il maltrattamento e l’abbandono degli animali, ogni anno vengono lasciati per strada circa 80.000 gatti e 50.000 cani, unendosi ai già numerosi animali randagi: 600.000 cani e oltre 2,5 milioni di gatti. Di questi, più dell’80% rischia di morire per incidenti, maltrattamenti o stenti. La collaborazione tra Italo ed Empethy mira a contrastare questa realtà con iniziative concrete e progetti di sensibilizzazione rivolti sia ai dipendenti sia alla comunità.

Fabio Sgroi, Direttore Health & Safety di Italo, ha sottolineato: “Siamo stati tra i primi a sposare il progetto Empethy, credendoci fortemente. I risultati ottenuti nell’ultimo anno ci ripagano. L’azienda e i dipendenti si sono impegnati per supportare le iniziative, contribuendo fattivamente a migliorare la qualità di vita di tanti animali abbandonati. Siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte e puntiamo ad incrementare questi risultati per il futuro”.

Anche Lorenza Silvestri, co-fondatrice di Empethy, ha aggiunto: “Avere un partner come Italo al nostro fianco non è solo motivo di grande soddisfazione, ma rappresenta un segnale concreto di quanto le grandi aziende possano avere un impatto significativo nel sensibilizzare su temi di grande rilevanza sociale, come l'abbandono e l'adozione responsabile. Insieme, stiamo costruendo una rete solidale composta da associazioni, aziende responsabili e singoli individui, tutti uniti per fare la differenza nella vita di tanti animali abbandonati e promuovere una cultura più consapevole. Non vediamo l'ora di vedere quali nuovi traguardi raggiungeremo insieme”.

Italo ed Empethy continuano a tracciare un percorso virtuoso, dimostrando come le grandi aziende possano fare la differenza per il benessere degli animali e contribuire alla creazione di una cultura più inclusiva e responsabile.