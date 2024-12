Mobilità sostenibile, Italo protagonista all'evento Bluvacanze

Italo al centro dell'evento “Mobilità sostenibile tra mare, cielo e terra. Leader della travel industry a confronto" organizzato dal Gruppo Bluvacanze

Il 5 dicembre 2024, Italo ha partecipato, insieme ad altri leader della mobilità in ambito turistico e di business travel, al dibattito organizzato dal Gruppo Bluvacanze presso l’auditorium di MonteRosa91, sede del Travel Innovation Hub, dedicato al tema cruciale della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). Questo evento, intitolato “Mobilità sostenibile tra mare, cielo e terra. Leader della travel industry a confronto”, ha messo in evidenza l’importanza della cooperazione tra i principali attori della mobilità per affrontare una delle sfide più rilevanti per l’economia e la società contemporanee. Durante l’incontro, Italo ha presentato i risultati concreti del proprio impegno per una mobilità sostenibile, ribadendo il ruolo fondamentale del trasporto ferroviario come pilastro di un futuro a basso impatto ambientale.

Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo, ha dichiarato: "Siamo pienamente consapevoli che il settore del trasporto ferroviario è un pilastro della mobilità sostenibile e per questo ci impegniamo quotidianamente sviluppando azioni e processi a basso impatto ambientale e basso consumo energetico. Italo ha dimostrato sin dall'inizio e nel tempo di essere un operatore di trasporto con una flotta di treni ecologici all’avanguardia e un leader della sostenibilità ambientale nel mercato dell’alta velocità ferroviaria ottenendo la classificazione di pure player".

Un esempio concreto è la recente operazione di rifinanziamento completata da Italo, che ha ottenuto un prestito green di 1,4 miliardi di euro destinato a sostenere gli investimenti nella sostenibilità. Questa iniziativa rafforza ulteriormente il ruolo di Italo come leader nella transizione verde del settore ferroviario, puntando su tecnologie avanzate e sull’efficienza energetica.

L’evento ha visto la partecipazione di altri importanti attori della mobilità e del business travel, che hanno condiviso strategie e obiettivi comuni per promuovere la sostenibilità attraverso l’intera filiera. Tra i temi affrontati, si è parlato di innovazioni come i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), di soluzioni green per i viaggi aziendali e delle iniziative nel settore crocieristico e automotive.

Air France-KLM, ad esempio, ha evidenziato il ruolo del SAF nel ridurre l’impronta di carbonio dell’aviazione, pur riconoscendo che non è ancora disponibile su larga scala. A2A ha presentato il proprio approccio per ridurre le emissioni di CO2 legate ai viaggi, mentre Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano ha evidenziato l’importanza crescente della sostenibilità per le aziende italiane, con l’80% che attua misure per migliorare l’impatto dei viaggi d’affari. Anche il settore crocieristico ha portato la sua testimonianza: MSC Crociere si è distinta con l’annuncio di progetti all’avanguardia per ridurre le emissioni di gas serra, tra cui la realizzazione della prima crociera a zero emissioni nette nel 2023.

L’incontro presso il Travel Innovation Hub ha evidenziato come la sostenibilità sia ormai una priorità strategica. Grazie a una visione condivisa e alla cooperazione tra i leader di settore, la mobilità e il business travel possono diventare motori di crescita sostenibile, rispondendo alle sfide globali e alle aspettative di un pubblico sempre più attento alla responsabilità ambientale, sociale e di governance.