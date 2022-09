Italpreziosi, pubblicato il Report di Sostenibilità 2021

Italpreziosi pubblica il Report di Sostenibilità 2021, in conformità alle linee guida GRI - Sustainability Reporting Standards

Italpreziosi, società tra i leader a livello internazionale nella produzione, trading e commercio di metalli preziosi, lingotti e oro da investimento, comunica la pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2021, con l’obiettivo di condividere l’impegno etico e sostenibile della Società. Il Report di Sostenibilità 2021 è stato redatto su base volontaria, in conformità alle linee guida GRI - Sustainability Reporting Standards, secondo l’opzione di rendicontazione “Core” ed è in linea con il Global Compact delle Nazioni Unite e agli Sustainability Development Goals (SDGs). La salvaguardia dell’ambiente, la tutela e la promozione dei diritti umani, il rispetto di standard del lavoro sicuri ed equi, anche attraverso l’innovazione tecnologica, rappresentano i principi fondanti dell’operato aziendale, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Ivana Ciabatti, CEO di Italpreziosi, ha commentato: “In un contesto globale dove persistono le incertezze legate al Covid-19 e ai conflitti geo-politici, siamo sempre più motivati a proseguire con orgoglio nel nostro cammino sostenibile anche con nuovi investimenti per creare nuove possibilità per la nostra azienda e per la comunità. Anche nel corso del 2021 abbiamo portato a termine nuove partnership e continuato le attività con istituzioni internazionali, in particolare la collaborazione con planetGold, che coinvolge organizzazioni mondiali, controparti dai settori pubblico e privato e ONG. Grazie alla nostra costante innovazione, professionalità, il grande impegno sostenibile, Italpreziosi è sempre più un partner affidabile ed importante nel mondo dei metalli preziosi; tramite GoldLake IP, già nel 2008, siamo stati tra i primi al mondo ad affrontare la tematica dell’oro etico. Molto è stato fatto e tanto ancora è da fare, ma le sfide fanno parte della nostra storia e con molta determinazione e passione ogni giorno contribuiamo a costruire un futuro migliore.”

Per Italpreziosi la sostenibilità rappresenta la forza motrice della propria attività. Per tale ragione, la Società si è dotata di un comitato interno ESG, supportato dalla Commissione “Due Diligence”. Questa sinergia ha l’obiettivo di rendere il lavoro di adeguata verifica ancor più vicino a tutti gli stakeholder, integrandolo ad un percorso di sostenibilità atto alla collaborazione e al supporto nell’ambito della Compliance verso i propri fornitori e clienti.



La Società svolge la propria attività garantendo l’eccellenza dei servizi e al contempo mantenendo un’attenzione particolare al dialogo con tutti gli stakeholder. A tal proposito, Italpreziosi è membro del Responsible Jewellery Council - RJC, l’associazione che raggruppa oltre 400 tra le più importanti aziende del mondo che rappresentano l’intera filiera dell’oro. Dal 1° settembre 2008, è diventato Membro Associato della London Bullion Market Association (LBMA), mentre dal 2018 ha ricevuto la certificazione di Good Delivery.

Dal momento che l’azienda è certificata Fairmined Supplier, partecipa a progetti in collaborazione con organizzazioni internazionali, associazioni del settore, al fine di migliorare le condizioni di piccole comunità di minatori artigianali nel rispetto dell’ambiente in vari paesi del mondo. Oltre a far parte della loro lista di affinazioni certificate a livello mondiale, è membro della Responsible Mineral Initiative (RMI) e dell’IPMI, l’International Precious Metals Institute, la più grande associazione focalizzata su metalli preziosi al mondo.

Nel 2021 il valore aggiunto generato dalla gestione caratteristica è stato investito significativamente tra risorse umane, impegno ESG e nuovi macchinari di ultima generazione ad alta tecnologia, massima efficienza e minimo impatto ambientale, e impianti caratterizzati da processi ad emissioni prossime allo zero. Relativamente alla tematica ESG, la Società ha consolidato i progetti e le attività sviluppate negli anni precedenti, incrementando sia le risorse umane che finanziarie dedicate. Nel corso del 2021, Italpreziosi ha aumentato di oltre il 21% le risorse impiegate sull’impegno ESG rispetto al 2020.

Iniziative Sostenibili

Italpreziosi crede fortemente nel peace building, nell’uguaglianza di genere e nel potere della cultura in ognuna delle sue sfumature. A fronte di questa necessità nel corso del 2021, la Società ha finanziato le seguenti iniziative: RONDINE CITTADELLA DELLA PACE (SDG 16), un’organizzazione impegnata a ridurre i conflitti armati in tutto il mondo e diffondere il proprio metodo per la trasformazione creativa dei conflitti in ogni contesto; WOMEN FOR WOMEN (SDG 5), dove l'obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su iniziative contro la violenza di genere e raccogliere fondi per le associazioni coinvolte nelle attività di supporto; INNOVAZIONE E RICERCA (SDG 12), un progetto di ricerca di dottorato, dalla durata triennale, in collaborazione con l’università degli studi di Firenze con il dipartimento di chimica “Ugo Schiffl”, la cui ricerca ha come oggetto lo studio delle problematiche legate al processo di fusione, affinazione, trattamento di metalli preziosi e loro caratterizzazione chimica e fisica; SALUTE E RICERCA (SDG 3), una serie di iniziative e collaborazioni con associazioni ed enti territoriali, tra cui Telethon, CALCIT, Autismo Arezzo, Croce Bianca Onlus e Fondazione AIRC.

In occasione della “Giornata della Terra” del 2021 la CEO, Ivana Ciabatti, ha firmato la prima Policy Ambientale con l’obiettivo di delineare le basi comportamentali interne ed esterne, al fine di perseguire una crescita costante e sostenibile, di pari passo con ricerca e innovazione, per una performance sociale ed ambientale, in linea con i principi di etica ed integrità. Al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale e le emissioni di gas serra, Italpreziosi impiega processi chimici “a freddo” e ha installato tecnologie solari fotovoltaiche nella parte superiore del la sede centrale. Ha aderito altresì all’iniziativa di Print Relief, per cui per ogni numero di pagine stampate, sono stati piantati degli alberi. Dal 2020 attraverso le 893700 pagine stampate, sono stati ripiantati 107 alberi.

Individuare un packaging sostenibile è elemento imprescindibile. Italpreziosi si è quindi impegnata nel selezionare stakeholders certificati, che rispettano standard internazionali ed in grado quindi di garantire la fornitura di Packaging eco-compatibile. La Società è, inoltre, sempre attenta alla formazione del proprio personale, leva strategica per migliorare la competitività. Rispetto al 2020 le ore dedicate alla formazione sono quasi triplicate (1012 contro le 431 del 2020) coinvolgendo il 50% del personale aziendale. Inoltre, il 55% dei dipendenti ha meno di 35 anni (10% in più rispetto al 2020). Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni al personale.