JAKALA, annunciata l'acquisizione strategica di GotU

JAKALA consolida il posizionamento e acquisisce GotU

JAKALA, azienda specializzata nel traghettare le aziende verso la data-driven transformation attraverso l'intelligenza artificiale, annuncia l'acquisizione strategica di GotU, realtà pioniera del local advertisement per PMI e Brand del Retail. L’operazione ha l'obiettivo di potenziare la sua value proposition attraverso un'offerta completa end-to-end: si tratta di un passo significativo che, da un lato, consolida il posizionamento di JAKALA come punto di riferimento nel mercato del digital advertising e che, dall'altro, consente di potenziare le sue competenze in campo AdTech.

GotU, realtà internazionale con diversi clienti in Europa, Nord America e Sud Africa, ha sviluppato una piattaforma Adv multicanale basata sull'Intelligenza Artificiale, per la creazione e l'ottimizzazione di campagne advertising sui canali digitali. L'algoritmo seleziona con precisione gli utenti in linea con gli obiettivi del cliente, definisce e implementa le migliori strategie di ottimizzazione, garantendo risultati certi ed evitando dispersioni di budget. Una soluzione, destinata a PMI e aziende del Retail, che crea dei veri e propri piani di comunicazione in maniera scalabile, focalizzati sul drive-to-store e drive-to-e commerce.

L'expertise di GotU con canali come Google e Meta ha già portato alla creazione di circa 400.000 campagne pubblicitarie e circa 12.000 post mensili sui social media, rispondendo alle esigenze di efficacia ed efficienza di PMI e brand attivi nel Retail. L'integrazione di GotU in JAKALA porta con sé 52 nuovi collaboratori, che si aggiungono agli oltre 320 esperti dell'Area Digital&Media, e segna l'apertura a nuovi segmenti di clientela in ambito PMI e Retail.

"Attraverso l'utilizzo della piattaforma GotU, JAKALA rafforza la propria specializzazione e le proprie competenze nella data transformation guidata dall'Intelligenza Artificiale", sottolinea Stefano Pedron, Global CEO di JAKALA. "Inoltre punta a massimizzare le sinergie tra la piattaforma e le altre tecnologie del Gruppo, elevando ulteriormente l'unicità delle proprie proposte di advertising e comunicazione per clienti e prospect".

"Siamo molto contenti di unire le forze a un grande Gruppo internazionale come JAKALA, migliorando così la proposition digitale e ampliando le opportunità su PMI e Retail", aggiunge Paolo Portioli, CEO di GotU. "Entrare nel Gruppo JAKALA ci permette di sviluppare ulteriormente la nostra tecnologia basata sull’AI, rafforzando la nostra unicità nella combinazione di efficienza ed efficacia nel drive-to-store e drive to ecommerce".