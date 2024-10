JAKALA: annunciata la partecipazione a 'Il Tempo della Salute' con un Innovativo Assistente Virtuale Generative AI

JAKALA presenta un innovativo assistente virtuale in Generative AI al festival 'Il Tempo della Salute' del Corriere della Sera

JAKALA ha annunciato la sua partecipazione in qualità di AI Partner alla sesta edizione de "Il Tempo della Salute", il festival organizzato dal Corriere della Sera, in programma dal 14 al 17 novembre presso Palazzo Giureconsulti a Milano. Questo evento, divenuto un punto di riferimento nel panorama della salute, accoglierà una serie di appuntamenti che prevedono talk, check-up gratuiti e academy, con la presenza di esperti di rilievo nel settore medico, della ricerca e delle istituzioni.

In questa occasione, JAKALA porterà un'innovativa soluzione tecnologica all'evento: un Assistente Virtuale basato su Generative AI, pensato per arricchire l'esperienza dei visitatori. Grazie a questa applicazione, i partecipanti avranno la possibilità di accedere a contenuti personalizzati, consultando informazioni dettagliate sui vari interventi e sessioni dell'evento, inclusi anche quelli delle edizioni passate. I visitatori potranno testare l'Assistente Virtuale in anteprima sia presso uno spazio dedicato sia attraverso un QR code, vivendo in prima persona l'efficacia e la fluidità dell'interazione con l'intelligenza artificiale.

L'Assistente Virtuale di JAKALA è progettato per rendere l'esperienza dell'utente quanto più interattiva possibile. Gli utenti potranno porre domande scritte o vocali riguardanti il programma e gli appuntamenti in corso, ricevendo risposte non solo sui dettagli dell’edizione attuale, ma anche sulle passate edizioni del festival. Questa capacità di interrogazione programmata permette ai partecipanti di avere accesso immediato a informazioni preziose, arricchendo il loro percorso all'interno della manifestazione.

Un'altra caratteristica distintiva dell'Assistente Virtuale è la sua capacità di fornire contenuti multimediali. Gli utenti non riceveranno semplici risposte testuali; l'assistente potrà anche presentare video che mostrano chi ha parlato, in quale anno e il tema discusso, con la possibilità di posizionare automaticamente il video al momento esatto dell'intervento. Questo aspetto innovativo non solo facilita l'accesso alle informazioni, ma rende anche l'esperienza di apprendimento molto più coinvolgente e dinamica.

Il festival "Il Tempo della Salute" non è solo un evento, ma un’importante iniziativa che mira a informare e coinvolgere il pubblico su questioni rilevanti in ambito medico e scientifico. Quest’anno, il tema della manifestazione sarà "Ascoltare", sottolineando l’importanza della comunicazione e dell’interazione tra medici, pazienti e la società. La location, Palazzo Giureconsulti, ospiterà una maratona di talk moderati da firme di prestigio del Corriere della Sera, che affronteranno temi di grande attualità come la prevenzione, la longevità e la salute mentale, coinvolgendo esperti e professionisti del settore in un dibattito aperto e costruttivo.

In aggiunta ai talk, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a check-up gratuiti, screening e consulenze, con la collaborazione di diverse organizzazioni e professionisti. Durante l'evento, saranno organizzati anche incontri quotidiani in streaming dedicati al rapporto tra genitori e figli, trattando temi cruciali per la salute e il benessere.

Con l'Assistente Virtuale, JAKALA non solo arricchisce l'esperienza dei partecipanti, ma si impegna anche a promuovere una cultura della salute accessibile e interattiva. L'ingresso all'evento sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione necessaria per i check-up e le academy. JAKALA si impegna a contribuire attivamente a questo importante evento, supportando la diffusione della cultura della salute e del benessere attraverso l'innovazione tecnologica.