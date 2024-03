JAKALA si afferma come potenza europea data-driven transformation

JAKALA si conferma come leader europeo data-driven: potenziata l'offerta di soluzioni digitali e ampliato il raggio d'azione geografico

JAKALA, potenza europea data-driven, emerge sulla scena globale. Fondata a Milano e con sede nel prestigioso Palazzo Mellerio, l'azienda, rafforzata dall'integrazione di FFW nel Gruppo e da altre acquisizioni strategiche in Europa, punta a diventare un punto di riferimento globale estendendo il suo impatto oltre i confini nazionali. Grazie a queste integrazioni, infatti, JAKALA non solo potenzia la propria offerta di soluzioni digitali, ma amplia anche il proprio raggio d'azione geografico, creando una vera powerhouse a livello europeo e avviando la propria espansione anche oltreoceano.

Il percorso internazionale di JAKALA si contraddistingue per la leadership sempre più consolidata nella trasformazione di dati attraverso l’intelligenza artificiale. Grazie all'approccio avanzato nell’analisi delle informazioni a disposizione, unito a competenze umane di alto profilo, JAKALA emerge come un partner affidabile per le aziende clienti. La sua abilità nell'interpretare dati diversificati, compresi quelli legati alla localizzazione geospaziale, consente di estrarre insights misurabili, orientando le decisioni aziendali e migliorando le performance degli investimenti.

Nel corso del 2023, anno di profonda trasformazione ed espansione, JAKALA ha messo a segno una performance di crescita a doppia cifra che ha portato i ricavi globali a raggiungere i 520 milioni di euro. Inoltre, la diversificazione geografica si è ampliata, con quasi il 50% dei ricavi provenienti dall'estero. Questo nuovo importante passo in avanti ha spinto JAKALA ad adottare un nuovo modello organizzativo per affrontare la crescente presenza internazionale, con Stefano Pedron nel ruolo di Global CEO, responsabile della supervisione dei diversi Head of Region nei mercati in cui l'azienda opera attualmente.

L’ambizioso obiettivo è chiaro: portare JAKALA tra i primi 5 player globali nel suo settore: ”Il nostro continuo sviluppo è il risultato di un impegno collettivo in tutte le Regioni, che consolida il nostro comune impegno a promuovere la collaborazione, l'efficienza e l'innovazione su scala globale”, ha dichiarato Pedron. A conferma dell’ambizioso percorso di espansione, JAKALA ha nominato Membro del Board Brian Whipple, uno dei massimi esperti di Marketing, Media & Technology negli Stati Uniti ed ex Global CEO di Accenture Song.

"JAKALA è un personaggio del mio libro preferito di quando ero ragazzo, il Libro della Giungla di Rudyard Kipling. Ho deciso di unirmi a JAKALA per affrontare la sfida verso la dimensione globale. In questo percorso, l’obiettivo è conservare le peculiarità che hanno contraddistinto JAKALA fino ad oggi: il modo in cui le persone lavorano, collaborano tra di loro, interagiscono con i propri manager, in una dimensione quasi familiare. Obiettivo non semplice da raggiungere quando, come nel nostro caso, si parla di migliaia di persone, con culture diverse e sedi in tutto il mondo”, ha affermato Whipple.

Dopo la nomina di Brian Whipple, Glen Hartman, ex Head of Accenture NA, si è unito al team in qualità di Head of JAKALA Nord America, con il compito di consolidare la presenza di JAKALA in questo mercato come attore solido e credibile: “È affascinante notare come JAKALA analizzi dati diversificati, unendoli e arricchendoli”, spiega Hartman. “La nostra metodologia unica si integra in modo impeccabile su tutti i canali, consentendoci di creare esperienze personalizzate per i nostri clienti. Mentre intraprendiamo il nostro viaggio in Nord America, l’obiettivo è presentare JAKALA come un marchio fresco, sfruttando le opportunità offerte dal mercato con la più rapida crescita al mondo, anche se ha già consolidato una presenza solida in Europa".

Per quanto riguarda l’organizzazione europea, Enrico Bazzi, precedentemente COO e tra i fondatori chiave di JAKALA, è stato nominato Head of JAKALA Italy. "Ho assistito alla nascita di questa realtà accanto a Matteo de Brabant. Eravamo solo in quattro e ora ci siamo organizzati per raggiungere l'eccellenza nel digitale. La nostra missione è aiutare le aziende ad accelerare l'adozione dei dati e dell’intelligenza artificiale, generando un impatto positivo sul business dei clienti, sulle persone e le organizzazioni”, ha spiegato Bazzi.

Michael Koefoed Steensbord Drejer, ex co-Founder e CEO di FFW e nuovo Head of JAKALA Germany, UK & Nordics, ha sottolineato: "Quello che contraddistingue JAKALA sono le sue persone e la sua cultura. Durante la mia visita all’Headquarter sono rimasto colpito dal forte spirito imprenditoriale che anima i talenti dell’azienda. Si distinguono per l’impegno nel mettere al primo posto le esigenze del cliente. Inoltre, in FFW, abbiamo sempre attribuito grande importanza all'aspetto tecnologico delle nostre attività e il fatto che l'offerta tecnologica di JAKALA si integri perfettamente con la nostra rappresenta un'opportunità entusiasmante per una crescita e una specializzazione continue".

Luis Ferrándiz, Head of JAKALA Iberia & Latam, ha dichiarato: “La straordinaria performance di JAKALA nel 2023 è il riflesso del nostro forte impegno verso il mercato spagnolo e la regione Iberica. Puntiamo a raggiungere un tasso di crescita del 20% nel mercato spagnolo entro il 2024, agevolato dall'integrazione di nuove business line focalizzate sull'Intelligenza Artificiale e sulle strategie di engagement. Questo traguardo segna l'inizio di un’avvincente fase di espansione e consolidamento della nostra presenza in Spagna, nonché un passo strategico verso l'America Latina".

"L'imprenditorialità è parte integrante del DNA di JAKALA. L'azienda è ancora guidata dai suoi fondatori, i quali hanno svolto un lavoro straordinario nel radunare persone con la stessa mentalità. Ogni giorno, prendendo parte ai processi decisionali di JAKALA, abbiamo l’opportunità di contribuire alla sua storia. Ciò che rende JAKALA davvero unica è la sua capacità di offrire ai clienti una value proposition completa: dalla pianificazione strategica all'implementazione, che sfrutta il potere dell’Intelligenza Artificiale, fino alle fasi di delivery e activation”, ha aggiunto Guillaume Cardon, Head of JAKALA France.