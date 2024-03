JTI Italia, ottenuto il livello "gold" della certificazione "Wellbeing"

Welfare aziendale, JTI Italia raggiunge il livello "gold" della certificazione "Wellbeing" di Investors in People

JTI Italia, azienda leader nel mercato del tabacco, ha raggiunto il livello “gold” della certificazione “Wellbeing” di “Investors in People”, prestigioso riconoscimento internazionale con validità di tre anni, conferito alle realtà che raggiungono elevati standard di benessere per i loro dipendenti. Un traguardo che conferma l’impegno nei confronti delle proprie persone da parte della società, da anni impegnata nel rendere sempre più sani e inclusivi i propri spazi di lavoro, valorizzando al massimo le risorse.

“Questo riconoscimento ci riempie d’orgoglio e dimostra che stiamo procedendo nella giusta direzione”, ha commentato Yassine Kabbaj, People & Culture Director di JTI Italia. “Da sempre poniamo grandissima attenzione alle nostre persone, garantendo un luogo di lavoro in cui ogni individualità viene premiata e valorizzata al meglio. Crediamo infatti che per le aziende il vero valore aggiunto sia rappresentato proprio dalle persone e dalle loro capacità e per questo investiamo nel loro potenziale: siamo dunque fieri di aver raggiunto il livello 'gold' del riconoscimento 'Wellbeing' rilasciato dall’organizzazione internazionale 'Investors in People'. Ma come JTI vogliamo continuare a migliorare, ed è per questo che stiamo già lavorando con il nostro Diversity, Equity & Inclusion and Wellbeing Committee a un piano d’azione per raggiungere il livello successivo, il più alto della certificazione".

Una certificazione che valuta l'approccio delle aziende al benessere fisico, psicologico, e sociale delle loro persone e gli strumenti introdotti per garantire un supporto nel raggiungimento degli obiettivi lavorativi e personali. Ed è proprio l’approccio innovativo di JTI, confermato dai feedback dei dipendenti che hanno partecipato alla valutazione attraverso survey ed interviste con senior wellbeing coach certificati, che ha permesso alla società di vedere riconosciuto l’impegno nel generare un impatto significativo per le sue risorse in termini di benessere.

I dipendenti di JTI, infatti, hanno confermato il valore dei programmi finalizzati ad assicurare la loro salute e soddisfazione sia all’interno del contesto lavorativo sia nella sfera privata e si sono dichiarati pienamente consapevoli di ricoprire un ruolo centrale nelle scelte strategiche dell’azienda. Questa visione si concretizza attraverso il principio di “People Centricity”, con politiche volte a sostenere le pari opportunità per tutti i suoi dipendenti, promuovendo l’empowerment femminile e realizzando valide politiche a sostegno della famiglia, come il congedo parentale di 20 settimane retribuito al cento per cento per tutti i neogenitori, di cui possono usufruire dipendenti uomini e donne indipendentemente dalla “modalità” con cui diventano genitori (figli naturali, adozione, maternità surrogata ecc.).

L’azienda ha poi avviato da tempo un Employer Assistance Program, che prevede il supporto psicologico a disposizione per tutti i dipendenti e si adopera a fornire ogni forma di sostegno utile a favorire il benessere fisico del proprio personale. JTI mette infatti a disposizione delle sue persone sessioni di fisioterapia, difesa personale e pilates. Inoltre, l’azienda coinvolge i propri dipendenti in attività di volontariato, in collaborazione con la onlus Fondazione Progetto ARCA, storico partner, per garantire l'opportunità di fare una differenza positiva nella comunità in cui JTI opera, promuovendo nel contempo lo spirito di squadra e i valori aziendali.

“La nostra azienda è incentrata sulle persone", ha concluso Yassine Kabbaj, "per questo non potremmo essere più soddisfatti di questo ulteriore riconoscimento, che premia il percorso fatto in tutti questi anni. La nostra filosofia, sintetizzata nell’espressione Our Way, si basa su quattro pilastri fondamentali: 'Start with us'; 'Make it count'; 'Welcome challenge'; 'Shape tomorrow today'. Per noi ogni individuo conta e questa certificazione è l’ennesima riprova del fatto che stiamo lavorando per qualcosa di concreto, che ha effetti davvero positivi su tutte le nostre persone”.