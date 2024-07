Kairos, Claudio Barberis nuovo Responsabile delle Gestioni Patrimoniali

Kairos, prosegue il percorso di rafforzamento della struttura di Wealth Management: Barberis nominato Head of Discretionary Mandates

Kairos, operatore di eccellenza nel mondo dell’Asset Management e del Wealth Management per la clientela ad alto potenziale Private e Istituzionale, ha nominato Claudio Barberis Head of Discretionary Mandates. L’ingresso di Barberis, che riporterà al Direttore Investimenti Filippo Di Naro, rientra nel percorso di rafforzamento del Wealth management e di consolidamento della piattaforma di private banking della società.

Claudio Barberis, 45 anni, vanta una lunga esperienza nel settore del Wealth Management, maturata presso primarie società a livello internazionale. Il manager proviene da Rothschild WM, dove ricopriva la carica di CIO per l’Italia. In precedenza, è stato CIO, Head of advisory – Multi-Family Office di Secofind SIM, e CIO, Head of Asset Allocation e strategist di Moneyfarm. Barberis ha inoltre lavorato presso Allianz Global Investors ed Euromobiliare. Barberis è laureato in Economia presso l’Università Bocconi ed è Chartered Financial Advisor.

Alberto Castelli, Amministratore Delegato di Kairos, ha commentato: “Accogliamo con soddisfazione l’ingresso di Claudio alla guida del nostro team di gestioni patrimoniali, siamo certi che la sua lunga esperienza e conoscenza del mercato possano contribuire a elevare ulteriormente la qualità dei nostri servizi. I nostri servizi di Wealth Management si rivolgono a una clientela complessa, che necessita di essere seguita con grande professionalità e con approccio strategico. Nell’ottica di offrire un servizio sempre più personalizzato ed efficiente intendiamo rafforzare i nostri team con risorse dal curriculum eccellente, che possano integrarsi nel modo migliore con la nostra struttura, una piattaforma di elezione sia nel mondo del wealth management sia dell’asset management”.