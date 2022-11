Key Energy, DigitalPlatforms punta sulla sostenibilità con smart e safe city

DigitalPlatforms mette l'intelligenza artificiale a servizio delle città del futuro: con UMPI le infrastrutture delle città diventano intelligenti

DigitalPlatforms, gruppo industriale italiano nato nel 2018 che opera nel settore delle tecnologie Internet of Things, Cyber e digitali, ha presenziato alla fiera di Rimini Key Energy 2022, organizzata da Italian Exhibition Group. L'evento, punto di riferimento a livello internazionale, ha lo scopo di presentare tecnologie, servizi e soluzioni integrate che promuovono ed accelerano la transizione del Paese. In questo contesto, si inserisce perfettamente la presenza di DigitalPlatforms, operante nei settori energia/utilities, telecomunicazioni, trasporti, difesa.

Il Gruppo DP è oggi costituito da otto aziende/BU, tutte basate in Italia, tra cui UMPI Srl, che si occupa di progettare e realizzare sistemi avanzati di telecontrollo per illuminazione pubblica, stradale, automazione e servizi IoT per le città ed il cittadino. Ricerca, innovazione e sviluppo sono le parole chiave che guidano l'azienda, che ha alle spalle un'esperienza di oltre quarant’anni per quanto riguarda i sistemi di comunicazione Powerline e Radio e che vuole fare la sua parte nella realizzazione delle smart cities. La pandemia ha sicuramente rivoluzionato il concetto di città intelligente, che sempre più deve adattarsi alle esigenze dei cittadini e deve farlo in un'ottica sostenibile a 360°. Per raggiungere questo obiettivo è necessario utilizzare una serie di tecnologie e di strumenti che Umpi e le altre società del gruppo DigitalPlatforms mettono a disposizione: così facendo è possibile ridurre le emissioni di C02, gestire in maniera intelligente i parcheggi ed il verde pubblico, dislocare nel territorio gateway (non invasivi) di monitoraggio ambientale e meteorologico che permettono di prevedere possibili allagamenti.

L'intervista di affaritaliani.it a Claudio Contini, Presidente e AD DigitalPlatforms

Ai microfoni di affaritaliani.it, Claudio Contini, Presidente e CEO di DigitalPlatforms, ha riconosciuto l'importanza di presenziare alla manifestazione di Rimini, che favorisce il dialogo degli attori del settore sul tema della sostenibilità e della transizione energetica. "Siamo presenti a Key Energy, una manifestazione importantissima, piena di aziende che fanno innovazione per migliorare l'ambiente e la riattività del territorio. In questo senso noi siamo molto impegnati: stiamo lavorando ad un percorso che ci permetterà di diventare un'azienda pienamente sostenibile, probabilmente già dal 2023".

La sostenibilità gioca dunque un ruolo fondamentale per il Gruppo, aspetto che viene enfatizzato dagli innovativi strumenti di UMPI, la cui mission prevede il rispetto dell’ambiente per contribuire a creare un mondo migliore attraverso l'utilizzo di sistemi intelligenti. “Un utilizzo intelligente del territorio e delle risorse è fondamentale per assicurare le basi per implementare i processi che portano alla sostenibilità. La tecnologia è il fattore abilitante".

All'interno della propria offerta, UMPI presenta una linea di prodotti dedicati alle città del futuro, trasformando le reti elettriche in reti intelligenti, in grado di far comunicare tra di loro gli oggetti che compongono una Smart City. Contini ha infatti concluso: "Offriamo sistemi di comando e controllo atti ad implementare processi per il monitoraggio del territorio, la misurazione della qualità dell'aria ed in generale dei fattori ambientali per la tutela dei cittadini".

L'intervista di affaritaliani.it a Marco Braccioli, Vicepresidente Defence & Cybersecurity DigitalPlatforms

In uno scenario di minacce in continuo aumento e trasformazione, il tema delle infrastrutture critiche sta assumendo un ruolo sempre maggiore e prioritario per Europa e Italia, con un'accelerazione dovuta anche agli ulteriori rischi portati dalla guerra in Ucraina. Per contribuire a mettere in sicurezza le infrastrutture, dalla joint venture tra DigitalPlatforms e ASC27 è nata una nuova società high tech: AIDA46.

Grazie al supporto dell'Intelligenza Artificiale ed attraverso tecnologie proprietarie, la neo joint venture punta a trovare e sviluppare soluzioni sempre più avanzate nel settore della cybersecurity per le infrastrutture critiche, per le aziende, la Difesa e la Pubblica Amministrazione. Attraverso AIDA46, inoltre, DigitalPlatforms svilupperà tecnologie di intelligenza artificiale applicate anche all'ambito delle smart city.

A spiegarlo ai microfoni di affaritaliani.it Marco Braccioli, Vicepresidente Defence & Cybersecurity DigitalPlatforms: "AIDA46, la neonata del nostro Gruppo, è un'applicazione di motori di intelligenza artificiale e di machine learning finalizzata alla gestione della cybersecurity delle infrastrutture critiche. Quello che è importante per DigitalPlatforms è realizzare non soltanto la parte di infrastruttura IoT per i provider di energia o per le infrastrutture, ma anche metterle in sicurezza. Ecco perché esiste una divisione all'interno del Gruppo che attua questo progetto e ha a disposizione una serie di prodotti proprietari, a sovranità digitale italiana".