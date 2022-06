Kia, Mahmood lancia il nuovo modello 100% elettrico "Niro"

Kia lancia il nuovo modello 100% elettrico "Niro" insieme a Mahmood e il produttore di Blanco

Mahmood, da Sanremo a volto di Kia. Al via oggi “Sounds Wonderful”, la nuova challenge dedicata ai talenti emergenti della musica contemporanea organizzata da Innocean Italy in collaborazione con Kia Italia e promossa in occasione del pre-lancio della nuova Kia Niro, auto simbolo della seconda generazione di auto hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrica.

Ospite d’eccezione Mahmood, la cui presenza è stata proposta e gestita da Red Carpet, società controllata dal Gruppo ILBE - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, e da Tulipani S.r.l. e che guiderà i giovani partecipanti in un percorso di crescita artistica e professionale. Per la nuova promessa della musica italiana, quella che tra i tre precedentemente selezionati avrà dimostrato i progressi migliori, è in palio la possibilità di esibirsi di fronte a migliaia di persone aprendo il concerto dello stesso Mahmood previsto per il 9 luglio all’Arena Campo di Marte di Brescia.

Eclettico e creativo, Mahmood sarà affiancato in “Sounds Wonderful” da Michelangelo, autore affermato e produttore ufficiale di Blanco e da Arashi, songwriter di fama internazionale. “Sono lieto di collaborare al progetto Sounds Wonderful”, afferma Mahmood, “progetto di Kia che supporta il talento di giovani musicisti emergenti. E’ un tema a cui sono molto sensibile e a cui rivolgo grande attenzione anche nel mio percorso artistico”.

“Siamo felici di avere collaborato con Kia Italia ad un progetto innovativo che dà vero spazio al talento”, afferma Ellida Bronzetti, CEO Red Carpet. “Mahmood, con il suo stile unico ed inimitabile, è il volto perfetto per sostenere nella fase di pre-lancio la nuova Niro, il crossover che con la sua carica di nuova energia permetterà a Kia di suonare una vera e propria nuova musica nel panorama della mobilità elettrificata”.

“Sounds Wonderful” darà il via alla campagna di pre-lancio della vettura nel corso dei mesi di giugno e luglio, periodo nel quale sarà già possibile provare ed ordinare già le prime vetture disponibili per il mercato italiano.