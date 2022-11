L'automazione nel settore beauty: un settore in crescita

L'automazione nel settore beauty

Magnano, che cos'è, come si sviluppa, quanto vale l'automazione nel settore beauty?

Oggi, nel settore del beauty stiamo assistendo ad un velocissimo avvicendamento di tecnologie e tecniche da parte di centri estetici, medici estetici, hair stylist e body artist. Gli operatori hanno capito che per rimanere competitivi nel mercato e soddisfare una clientela sempre più esigente, occorre acquisire nuove specializzazioni, investire costantemente in formazione, attrezzature e macchinari e ampliare la varietà dei propri trattamenti. Investendo in sistemi innovativi e tecnologie all'avanguardia, il settore beauty ha ampliato negli anni il numero di servizi a disposizione per la cura del corpo. Oggi il mercato offre una serie infinita di soluzioni e questo tende a disorientare gli utenti finali che si ritrovano a dover scegliere tra troppe possibilità, ad alto contenuto tecnico e poco comprensibili. Un sistema di automazione, come quello di BeautyScanner, che consente di comparare più servizi fra loro e intanto automatizzarne la vendita tramite una soluzione di software gift card e voucher, permette alle persone di essere introdotte e guidate all’interno di un patrimonio specialistico che comprende tecniche manuali, cosmetiche e macchinari all'avanguardia.

Come funziona BeautyScanner?

BeautyScanner è una piattaforma online che funziona da motore di ricerca per sfogliare, comparare e prenotare servizi di bellezza offerti da centri estetici, medici estetici, parrucchieri, body artist, presenti in una data città. Tutto il processo di selezione, scelta e prenotazione, fino al pagamento, avviene online garantendo sicurezza, efficienza, funzionalità e velocità della piattaforma. La promessa che BeautyScanner offre ai propri utenti è quella di raccontare il mondo dei trattamenti per la bellezza in modo trasparente specifico e semplice. Siamo partiti dai vari obiettivi di bellezza che gli utenti possono avere, e abbiamo sviluppato un’esperienza digitale che permette loro di trovare la soluzione che meglio risponde alle loro esigenze. Il nostro team ha digitalizzato oltre 400 di servizi di bellezza e per ognuno di essi l’utente può consultare i benefici, la descrizione, il prezzo, la geolocalizzazione, le recensioni ed eventuali controindicazioni del trattamento. In questo modo BeautyScanner accompagna l'utente alla scoperta di una varietà di soluzioni e servizi per la cura del corpo e crea una relazione con il professionista che potrà prendersene cura.

Mette a rischio posti di lavoro?

No, i servizi di automazione, così come la nostra piattaforma intendono sostenere il mercato dei servizi beauty incentivando il ricorso ai professionisti della bellezza. BeautyScanner.it contribuisce alla crescita di fatturato di tutte le realtà che operano nel mercato dei servizi di bellezza e benessere, tanto professionali, quanto mediche. La piattaforma oggi rappresenta un vero e proprio veicolo di marketing e comunicazione finalizzato all'acquisizione di nuovi clienti che, grazie al sistema di automazione delle vendite integrato, svolge anche l'attività di reception e prenotazione, consentendo agli operatori di dedicarsi al cliente con maggiore attenzione.

Che previsione di mercato c'è in Italia?

Il settore beauty conta in Italia oltre 175.000 operatori, tra centri professionali, acconciatori, spa, e diverse migliaia di medici estetici. L'elevata concorrenza sviluppata nel settore ha portato consapevolezza sull'importanza dei sistemi digitale come veicolo di comunicazione e ingaggio degli utenti. Oggi circa un terzo delle attività di vendita può essere facilmente automatizzato attraverso la tecnologia. Poiché le vendite rappresentano una delle funzioni più promettenti in termini di potenziale di automazione, anche nel settore beauty sempre più attività scelgono di investire nella tecnologia e nell’innovazione. La crescente richiesta di servizi estetici - basti pensare che le procedure estetiche hanno registrato un incremento del 7,4% rispetto al 2018 - ha infatti richiesto a centri e professionisti di settore l’adozione di sistemi di vendita e prenotazione più snelli ed efficaci in grado di intercettare anche le generazioni più giovani che orientano i loro consumi verso operatori in grado di dialogare attraverso strumenti digitali automatizzati.