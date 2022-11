La fintech Modefinance lancia il rating di sostenibilità

Modefinance lancia il rating di sostenibilità

Modefinance - fintech specializzata nella valutazione del rischio di credito delle aziende e Agenzia di Rating (CRA ed ECAI), parte del gruppo TeamSystem – lancia il proprio modello di rating ESG – il primo emesso da un’agenzia di rating italiana – una soluzione di valutazione della sostenibilità, in grado di evolvere dinamicamente in base al contesto economico-finanziario in cui operano le PMI.

L’analisi approfondisce la performance ESG del soggetto retato rispetto ai principali indicatori, misura la sostenibilità a medio-lungo termine, l’impatto sociale e ambientale e le opportunità di crescita sostenibile di una determinata azienda. In questo contesto, il sistema proprietario di valutazione di modefinance si fonda sulle più moderne tecnologie di IA per la raccolta di dati quanto più accurati e affidabili sia a livello finanziario che sociale, ambientale e di governance, e sulla metodologia di analisi proprietaria MORE (Multi Objective Rating Evaluation). Caratteristica distintiva è quindi la modellistica proprietaria che mixa le più moderne tecnologie per la raccolta e l’elaborazione dei dati, con il lavoro di analisi tradizionale dando così il maggior livello di dettaglio possibile sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L’approccio digitale del modello ne rende possibile l’applicazione sia alle grandi imprese che alle PMI.

L’azienda viene valutata in base alla sua consapevolezza o meno dei rischi che sta affrontando la sua attività e, di conseguenza, nel quadro delle politiche attive che stabilisce per la gestione delle problematiche e delle circostanze rischiose, approccio definito da modefinance come “Esposizione vs. Gestione”. Una volta valutati gli indicatori di gestione del rischio e dei risultati raggiunti dall’azienda, è previsto il rilascio di un Report che fornisce il Rating ESG del soggetto preso sotto analisi su una scala composta da 7 classi di rating (da S1 a S7, rispettivamente dal migliore al peggiore) che definisce l’azienda dinamica, consapevole oppure fragile.

AValentino Pediroda, co-fondatore e co-Amministratore Delegato di modefinance: “La sensibilizzazione sui temi ESG, in particolare in questo momento storico, e la conseguente offerta di adeguati strumenti di valutazione dinamici ed in linea con lo sviluppo dello scenario in cui operano le imprese è uno dei nostri principali obiettivi. Il costante e costruttivo dialogo tra le nostre due anime, quella di pura analisi finanziaria e quella fintech della modellistica, rende il nostro approccio di analisi ESG un unico sul mercato. Integrando il rating ESG con quello tradizionale, siamo oggi in grado di offrire un’esperienza di risk assessment a 360°. Il nostro rating ESG offre una visione completa dell’esposizione al rischio di un’impresa, aumentando il valore per tutti gli stakeholder, facilitando l’accesso ai capitali e contribuendo al miglioramento delle performance di quelle aziende che dimostrano di essere maggiormente allineate ai migliori standard”.