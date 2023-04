La magia dell'Artico sbarca a Malpensa con la mostra di Valentina Tamborra

Malpensa: ai confini del mondo tra magia e realtà con la mostra di Valentina Tamborra

Ieri sera è stato inaugurato il terzo appuntamento del Ciclo “T E R R E del N O R D” al PhotoSquare di Malpensa con la suggestiva mostra “Áhkát - TerraMadre” dedicata alle popolazioni artiche della Norvegia. Dopo l’Islanda e la Danimarca, in anteprima nazionale, il terzo capitolo di una trilogia con cui la fotografa ha voluto raccontare le popolazioni che vivono l'Artico.

In mostra un estratto di un corpus più ampio che narra i Sami, popolo nativo europeo diviso dalle frontiere di quattro stati. Ambientato nella contea del Finnmark, in Norvegia, il progetto racconta una cultura antica e moderna che ha nel legame con la natura e nel forte dialogo con essa la sua forza più grande. In passato vittima di nazionalismi, oggi in pericolo per via del cambiamento climatico e di una politica di green economy che rischia di entrare in conflitto con il modello di vita dei nativi, questo popolo esiste e resiste e ha molto da insegnare a chi vorrà e saprà ascoltare.

Áhkát: secondo l'antica religione Sami sono "Le madri", divinità della natura, natura che, ai confini estremi del mondo, tutto domina. Magia e realtà. Spiritualità e tradizione. Terra Madre di un popolo senza confini, Madre Terra per un popolo di migratori.

ÁHKÁT – TERRAMADRE per il ciclo Terre del Nord è parte del programma di mostre, su temi differenti, di autori italiani e internazionali, dalle diverse professionalità, progettualità e stili, avvalorati dalla stampa fine art.