La Medaglia del Presidente della Repubblica alla Fondazione Guido Carli

La Medaglia del Presidente della Repubblica alla Convention della Fondazione Guido Carli

La Convention della Fondazione Guido Carli "Energie Coraggiose. Forze che fanno muovere il mondo" è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento è stato consegnato a Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, Ufficiale della Repubblica, nipote dell'ex Ministro del Tesoro e Governatore della Banca d'Italia.

La Medaglia del Presidente della Repubblica sarà esposta venerdì 2 dicembre a Roma, presso Villa Blanc, proprio in occasione della Convention, che vedrà il saluto istituzionale del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e illustri esponenti del mondo delle imprese, della cultura, della sanità e dello sport a confronto sulla crisi energetica e su tutte le energie - fisiche, mentali e sociali - da mettere in campo per vincere la sfida della transizione ecologica.

L'iniziativa è accompagnata da un Manifesto in cinque punti a supporto delle decisioni del Governo, frutto del contributo indipendente di idee della Fondazione e dei partecipanti all'evento. Per un approccio olistico e sinergico, che tenga insieme i diversi aspetti interconnessi nella questione dell'energia: economia, sicurezza nazionale, tecnologia, competenze, trasformazioni sociali.