La Piadineria torna in tv dopo 3 anni: on air lo spot di Ogilvy

La Piadineria torna in tv, in onda il nuovo spot realizzato da Ogilvy Italia

Dopo aver vinto la gara, Ogilvy Italia dà il via alla collaborazione con La Piadineria realizzando la sua prima campagna per la catena leader italiana nelle piadine. Partendo dall’ambientazione, lo spot inizia all’interno di un ufficio, all’inizio dell’orario della pausa pranzo. Lo spot prova a raccontare una piccola verità: lo sforzo che si deve sempre affrontare fra colleghi per decidere dove andare a mangiare. Difficile trovare una sintesi, a meno che non venga l’idea di andare a gustare una bella piada. Ovviamente de La Piadineria.

Perché se il concetto è semplice, la messa in scena è metaforica, surreale e divertente: i colleghi si trasformano in una piccola orchestra di musicisti classici, ognuno con la propria proposta di pranzo, dalla pizza, all’hamburger, all’insalatina. L’accordo viene trovato solo grazie al “Laaa” de La Piadineria, che mette fine alla discussione, perché La Piadineria è la scelta che offre piade per tutti i gusti e per tutte le esigenze. E perché è “La più buona che ci sia”, come recita il claim.

“Abbiamo realizzato uno spot che vuole strappare un sorriso agli spettatori: e per dare il 'La' e cercare rilevanza, abbiamo scelto un registro fresco e spensierato, proprio come una piadina”, dichiara Giuseppe Mastromatteo, Chief Creative Officer di Ogilvy Italia. Un modo divertente per raccontare il brand e la sua ampia gamma di prodotti di qualità in grado di soddisfare tutti e un nuovo posizionamento reso ancora più memorabile dalla regia di Jon Barber, il regista americano specializzato in comedy che ha diretto lo spot insieme alla casa di produzione The Box Films.