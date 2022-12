La sedia made in Italy Cluster premiata a Manhattan

Premiata a Manhattan la sedia Cluster

La sedia made in Italy Cluster è stata premiata a Manhattan nella diciassettesima edizione del Best of Year Awards di Interior Design Magazine, la rivista che premia i prodotti più innovativi e i progetti più sorprendenti di tutto il mondo. La sedia Cluster è stata progettata da Luigi Vittorio Cittadini per il marchio Luxy, l’azienda veneta specializzata nella produzione di sedute di design, nota per aver fornito le poltrone Light per il tavolo dei leader del G7 ospitato in Francia nel 2019. Poco prima Luxy era stata acquisita dalla Lunedes dell’imprenditore Giuseppe Cornetto Bourlot che ha rilevato il 100% dell’azienda di sedie e poltrone per l’ufficio votata all’estero per oltre il 60% della produzione, la cui progettazione è affidata ai più noti studi di architettura e design.