Lafarmacia. è main sponsor di Strawoman, l'evento sportivo dedicato alle donne

Lafarmacia. (Gruppo Hippocrates Holding) al fainco delle donne: partner ufficiale dell'evento sportivo "Strawoman"

Lafarmacia., il brand retail del Gruppo Hippocrates Holding Società Benefit, sarà partner ufficiale della Strawoman, la corsa non competitiva a tappe, che coinvolge diverse città italiane. In qualità di main sponsor, Lafarmacia. sarà presente in 10 tappe chiave della manifestazione, a partire dal 5 maggio con la prima tappa di Brescia e concludendo con Novara il 23 novembre, tappa conclusiva del tour che si svolgerà in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, garantendo una visibilità prominente attraverso il posizionamento del proprio logo su tutti i materiali e il merchandising dell’evento.

Inoltre, i partecipanti potranno aspirare a vincere i premi forniti da Lafarmacia. per le diverse categorie in gara, un riconoscimento del talento e dell’impegno di coloro che si distingueranno in questa celebrazione dell’eccellenza femminile.

Lafarmacia. dal 2018 opera per raggiungere l’eccellenza nel settore farmaceutico, offrendo prodotti e servizi che pongono al centro la salute e il benessere dei clienti. StraWoman, invece, è un evento sportivo non competitivo dedicato alle donne, che promuove lo sport, il benessere psico-fisico e la lotta contro la violenza sulle donne. La partnership tra Lafarmacia. e Strawoman unisce due realtà impegnate nel promuovere la salute e l’empowerment femminile, sostenendo le donne in ogni aspetto della loro vita.

“Questo sodalizio è l’espressione del nostro impegno verso una comunità più equa e sicura”, ha dichiarato Davide Tavaniello, co-Ceo e co-Fondatore di Hippocrates Holding. “Siamo fieri di supportare un’iniziativa che non solo onora la realizzazione di ogni donna, ma che incoraggia anche un futuro più giusto e inclusivo”.

“Condividiamo con Strawoman la visione di un mondo in cui le donne sono valorizzate e supportate in ogni ambito”, ha commentato Rodolfo Guarino, co-Ceo e co-Fondatore del Gruppo. “Questa collaborazione è un passo avanti verso la realizzazione di questo obiettivo comune”.