Cosa significa lavorare da remoto

La pandemia di Covid-19, a partire dai primi mesi del 2020, ha rivoluzionato il mondo del lavoro: molte aziende sono state costrette a far lavorare i propri dipendenti da remoto, intraprendendo delle misure di sicurezza che, per alcune realtà, hanno avuto un impatto importante sul proprio business, tanto da adottare in pianta stabile lo Smart working. Lavorare da remoto significa, innanzitutto, avere a propria disposizione gli strumenti adatti per farlo: è necessario possedere un dispositivo come un computer o al limite uno smartphone e una buona connessione a Internet. É molto importante che quest'ultima risulti di alta qualità: è un fattore da non sottovalutare in alcun modo perché quello che può sembrare un semplice o irrilevante fastidio è in realtà un grande ostacolo alla produttività, in quanto spesso si deve far fronte a delle interruzioni che impediscono di focalizzarsi a pieno su quello che si sta facendo. Oltre a istruire i lavoratori sui nuovi ferri del mestiere, è al tempo stesso fondamentale ripensare quelli che sono i propri processi aziendali: il lavoro da remoto non è adatto per tutte le attività, dunque è necessario capire quelle ideali per implementarlo e che possono conseguire un miglioramento in termini di produttività.

Lavorare da remoto con le offerte dati di Vodafone Business

Per lavorare da remoto è necessario disporre di un'ottima connessione a Internet: questa è una condizione necessaria per attuare lo Smart working e per chi decide di implementarlo una soluzione molto valida è rappresentata dalle offerte dati di Vodafone Business. Chi decide di accedere a questa promozione può avere la possibilità di connettersi col mondo del web in modo rapido e veloce, indipendentemente da quello che è l'effettivo luogo di lavoro. In più, si tratta di un'offerta che può essere attivata a prescindere da quello che è il dispositivo utilizzato: è possibile navigare ad alta velocità non solo su computer, ma eventualmente anche su smartphone e tablet. Alla base della veloce connessione c'è la possibilità di ricorrere alla potenza della rete 5G. I piani disponibili sono due, quello da 50 GB e da 150 GB, da sfruttare nell'arco di un singolo mese. In più, la navigazione tramite tale promozione è consentita in tutto il territorio dell'Unione Europea, non solo in Italia: una soluzione valida, questa, per chi deve spostarsi e affrontare delle trasferte.

Vodafone Business: in cosa consiste l'offerta

L'offerta di Vodafone Business può essere attivata a condizioni davvero vantaggiose: sono previsti degli sconti molto sostanziosi che riducono da 15 a 10 euro al mese il costo dell'opzione Dati Smart (da 50 GB, attivabile soprattutto da quei soggetti a cui sono sufficienti delle limitate quantità di giga-byte da utilizzare per il proprio lavoro) e da 20 a 15 euro al mese il costo di Dati Comfort (da 150 GB, ideale per chi ha bisogno di elevate quantità di giga-byte in un singolo mese). In più, non è previsto il sostenimento di alcun tipo di costo di attivazione.

Si tratta di due promozioni che nello specifico permettono di lavorare ovunque si trovino, da remoto, i soggetti che le hanno attivate: oltre a fornire un'adeguata copertura su tutto il territorio dell'Unione Europea, l'opzione Dati Smart può essere fruibile anche nel Regno Unito, mentre quella Dati Comfort può essere sfruttata pure in Svizzera, Principato di Monaco, Isola di Man e Isole Faroe. La fatturazione è bimestrale: il costo del piano tariffario scelto è addebitato al soggetto che ne usufruisce ogni due mesi. Nel caso in cui venissero esauriti tutti i giga a disposizione, l'opportunità di continuare a navigare sul web non è esclusa del tutto, poiché è possibile farlo a fronte di una sensibile riduzione della velocità di connessione, che può arrivare fino a 64 Kbps. Vodafone Business, dunque, presenta due offerte che risultano essere molto convenienti anche per liberi professionisti e lavoratori autonomi. In più, in seguito all'attivazione è compreso il servizio Prima Classe: è disponibile, in caso di problemi, un team di assistenza molto valido, in grado di rispondere in modo tempestivo e con competenze che vanno oltre l'aspetto tecnico, potendo risolvere anche pratiche commerciali e amministrative. Inoltre, è possibile accedere alla piattaforma cloud YourDrive by BabylonCloud, la cui capacità è di 1 TB: la sua funzione è quella di permettere il salvataggio di documenti e file multimediali.