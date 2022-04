Lazard, staffetta al vertice: Valeri presidente al posto di Salvatori

Lazard Italia, Carlo Salvatori resta presidente onorario

Testa a testa al vertice della banca d’affari: Flavio Valeri prende il posto di Carlo Salvatori come presidente di Lazard Italia Financial Advisory di cui Salvatori rimane presidente onorario. Valeri ha guidato Deutsche Bank Italia come ceo e membro del comitato esecutivo europeo per 12 anni, è stato per due mandati vice presidente di ABI, e ha lavorato precedentemente come responsabile Capital Markets EMEA di Merrill Lynch tra Londra e Francoforte.

"La profonda conoscenza del settore bancario e finanziario e l'esperienza di Flavio Valeri completano la riconosciuta professionalità del management team in Italia, e a trarne beneficio saranno in primo luogo i nostri clienti. Ringrazio Carlo Salvatori per i suoi dieci anni con noi e do il benvenuto a Flavio Valeri, il cui contributo rafforzerà ulteriormente la nostra già solida capacità di assistere clienti nazionali e internazionali", ha commentato Marco Samaja, amministratore delegato di Lazard Italia.

Valeri si è detto dal canto suo "entusiasta di entrare in Lazard, banca indipendente leader nell'advisory con una presenza consolidata sul mercato italiano".