LCA Studio Legale, nominati tre nuovi partner

LCA Studio Legale nomina partner Andrea Cuneo, Giacomo Falsetta e Simone Legnani

LCA Studio Legale promuove a partner Andrea Cuneo, Giacomo Falsetta e Simone Legnani. Le nuove nomine saranno effettive a partire da gennaio 2023: la decisione è stata approvata all’unanimità dall’assemblea dei soci. Andrea Cuneo opera prevalentemente nel settore del diritto commerciale e di contrattualistica d’im- presa, sia a livello nazionale che internazionale, e ha maturato particolare esperienza nell’ambito della logistica e delle nuove tecnologie. Assiste società industriali, aziende del mondo retail, operatori logistici e terminalistici, nonché startup e società innovative.

Giacomo Falsetta è esperto in diritto marittimo e portuale, dei trasporti e della logistica. Ha maturato una consolidata esperienza nella contrattualistica commerciale e nel diritto del commercio internazionale. Assiste in via stragiudiziale, giudiziale ed arbitrale primari vettori marittimi, operatori terminalisti e aziende del comparto logistico, nonché realtà industriali e società attive nel mercato internazionale. Simone Legnani si occupa prevalentemente di contenzioso e arbitrati in ambito societario e concorsuale, attività nella quale ha maturato nel corso degli anni una significativa esperienza, nonché di assistenza e consulenza stragiudiziale nell’ambito del diritto commerciale e societario.

"Avanti tutta: LCA continua a crescere perché scommette sui propri talenti dall’interno e li valorizza: per noi a guidare la scelta su chi aspira alla qualifica di partner sono, oltre alle doti professionali, le qualità umane", ha commentato Benedetto Lonato, membro del Comitato Strategico di LCA.