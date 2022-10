Lenovo nomina Matteo Barazzetta Consumer Leader in Italia

Lenovo, Barazzetta si occuperà di gestire i key account manager che seguono le principali catene retail italiane offline e online

Attivo da oltre vent'anni nel settore dell'Information technology, prima come responsabile IT e poi come IT Category Manager in Carrefour, per poi passare in Packard Bell, Fujitsu e Acer, Matteo Barazzetta sarà il nuovo Consumer Country Leader di Lenovo in Italia. In particolare, Barazzetta si occuperà di gestire i key account manager dedicati al consumer e retail, ovvero il team di persone che seguono le principali catene retail italiane, offline e online. Barazzetta riporterà direttamente a Emanuele Baldi, Executive Director di Lenovo in Italia.

Come sottolinea la nota stampa, "Matteo arriva in Lenovo dopo una lunga carriera nell’Information technology, iniziata nel 2000 prima come responsabile IT e poi successivamente assumendo la carica di IT Buyer e IT Category Manager in Carrefour. Dopo aver ricoperto i ruoli di Account Manager in Packard Bell (2006) e Fujitsu (2007), è entrato in Acer nel 2008, assumendo inizialmente il ruolo di Key Account Manager per poi diventare nel 2013 Head of Sales".

“Matteo ha una grande esperienze nel canale consumer, dove ha conquistato numerosi traguardi, sono certo che in Lenovo contribuirà a guidare il brand a una continua crescita in termini di quota di mercato, product mix e redditività”, ha dichiarato Emanuele Baldi a margine dell'annuncio della nuova nomina.

43 anni, appassionato di viaggi, mountain bike e sci, per Matteo Barazzetta si apre così una nuova sfida professionale in una società tecnologica globale come Lenovo, che conta 70 miliardi di dollari di fatturato, collocata al 171 esimo posto della classifica Fortune Global 500, con 75.000 dipendenti in tutto il mondo e milioni di clienti in 180 mercati.